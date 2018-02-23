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Ростов-на-Дону Ахмат
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Черчесов потерял двух из трёх центральных защитников. Как быть?
Игра сборной России при Черчесове частенько вызывает недоумение, не позволяющее сказать, что же наигрывает главный тренер. Одним из немногих понятных аспектов была тройка центральных защитников Кудряшов-Васин-Джикия, которая, скорее всего, потеряна на две трети. Rusfootball.info пытается залезть в голову тренеру сборной России и найти решение.
Прямые замены?
Если ты весь предмундиальный цикл наигрывал плюс-минус один тактический модуль с тремя центральными защитниками, логично задуматься о прямой замене выбывших игроков, тем более что они сами не являлись эталоном надёжности. Только вот Россия, недавно являвшаяся страной крайних защитников, сейчас не изобилует качественными защитниками, особенно центральными.
Соломон Кверквелия, в отличие от Джикии, к сожалению грузин во всех смыслах. В «Зените» на Новосельцеве завершили эксперименты по появлению русского центрального защитника. В «Спартаке» оба матча с «Атлетиком» провёл Илья Кутепов, но в первом привёз 3 гола, а во втором вышел из-за ранней травмы Таски. Краснодарец Грицаенко осенью с трудом привыкал к требованиям российской премьер-лиги, какая тут сборная… В ЦСКА есть опытная тройка центральных защитников, которая могла бы вообще закрыть все вопросы, однако возвращаться в сборную мужики не собираются.
Гончаренко в первом матче с «Црвеной Звездой» предпочёл Игнашевичу Вернблума, что намекает на форму Сергея, проводящего, видимо, последний сезон в карьере. Так что общественность подталкивает Черчесова к разговору с Василием Березуцким. Сам Вася во вторник заявил, что возвращение в сборную маловероятно, но тогда ещё никто не знал, что Васина снова подведут «кресты». Правда, настораживает, что в матче с «Црвеной Звездой» именно Василий допустил две грубые потенциально голевые ошибки, которые едва не лишили ЦСКА победы.
Но если мы будем отсекать кандидатов в сборную из-за их ошибок, то кандидатов в центр защиты не останется никаких. Если Василий не хочет рисковать опозориться на историческом для страны мундиале и не возвращается, ситуация совсем плоха. Можно говорить о Фернандесе, который хорошо играет и головой, но активного правого фланга мы лишимся и получим игрока, который в центре защиты никогда не играл.
Наиболее вероятным кандидатом cчитается Владимир Гранат, который сыгран с Кудряшовым и прекрасно знаком со схемой с 3 центральными. Владимир работал с Черчесовым в «Динамо», но при Станиславе Саламыче был переведён в дубль в октябре 2014 и в итоге покинул клуб. Однако, в отличие от Игоря Денисова, о большом конфликте тут речи, видимо, не идёт – на октябрьский матч с Кореей Гранат вызывался.
Однако стоит отметить, что весной Бердыев вряд ли будет наигрывать пару центральных защитников для сборной – после ухода Набиуллина в «Зенит» он вынужден будет ставить Кудряшова на левый фланг. Гранат по идее должен стать левым центральным защитником, а в сборной эту позицию занимает именно Фёдор. В таких условиях шанс получит Егор Сорокин, но в его мундиальные перспективы не верится совсем. Кстати, ещё мы не упомянули Руслана Камболова, а ведь человек был на Кубке Конфедераций под 10-м номером.
Гипотетическими смотрятся шансы Андрея Семёнова из «Ахмата», также прекрасно знакомого Черчесову, и Максима Беляева, который всё-таки не просто так вызвал интерес лидеров чемпионата. Кто знает, может и Новосельцев в Туле отвлечётся от Инстаграма и приподнимется со скамейки. Можно было бы обратить внимание и на защитников «Уфы», но все эти варианты смотрятся совсем уж гипотетическими.
Честно говоря, более вероятной опцией выглядит счастливый обладатель российского паспорта Роман Нойштедтер. Черчесов про него не забывал и в сборную периодически вызывал – например, на Аргентину, Испанию и Корею он привлекался. И сейчас его шансы только увеличились, ибо конкурентов становится меньше, а игровое время Романа не уменьшается. На протяжении всего сезона он играет в «Фенербахче» основного центрального защитника в паре с нашим хорошим знакомым Луишем Нету. И нету причин считать, что стабильный игрок основы 3-й команды Турции, ведущей борьбы за чемпионство, слабее защитников 11-й команды России.
Да, мне тоже очень не понравилась срочная выдача паспорта Нойштедтеру к Евро, его игры за сборную вызывают большие вопросы, но в данной ситуации мы не можем себе позволить разбрасываться такими кадрами. Черчесов, как видно на примере Денисова, может позволить себе что угодно, но с Романом никаких конфликтов у него нет. Опыт, стабильное место в основе хорошего клуба – этот вариант смотрится никак не менее убедительно, чем Гранат.
Кстати, в Турции играет и ещё один защитник с российским паспортом Виталий Дьяков. Но на игрока «Сивасспора», несмотря на его заметные зимние интервью, Черчесов вряд ли обратит внимание. Хотя бы из-за того, что в пяти последних встречах Дьяков оставался в запасе.
Переход на другую схему
Перед Черчесовым стоит вопрос с философским оттенком. Что лучше – попробовать скрыть недостатки количеством или смириться с недостатками и попробовать сыграть на козырях. Самой сильной линией сборной России, без сомнения, является полузащита. Глушаков, Зобнин, Головин, Дзагоев, Миранчуки, Кузяев – даже без Денисова всех достойных основы в состав не впихнуть. Так может стоит сделать акцент на этой линии, ведь и с тремя центральными защитниками у нас нет никакой гарантии надёжности. Исполнители вызывают опасения, сыгранности у них никакой, ведь кроме тройки Кудряшов-Васин-Джикия Черчесов давно ничего не наигрывал.
Хотя во 2-м тайме матча с испанцами он попробовал сыграть как раз в пару центральных и получилось неплохо. Но условия матча тогда уже были далеки от боевых, да и Черчесов сказал об этом как о плане на случай, если нам нужно будет обязательно отыгрываться.
Плюс добавляется несколько больших проблем. Единственный из оставшихся здоровыми центральных защитников Кудряшов никогда не играл в центре в паре, только в тройке. Всем известно, что схема с тремя центральными защитниками скрывает недостатки защитников, которые проявляются при смене расстановки. И с этим столкнулся не только новичок «Спартака» Никола Максимович в «Наполи» после перехода из «Торино», но даже сам Леонардо Бонуччи.
В 3 центральных давно играют сборная и ЦСКА с «Рубином», которые и должны составить оборону национальной команды. К тому же, упрямство Черчесова оставляет нас сборную вообще без чистого опорника, который мог бы снимать с многострадальной защиты часть нагрузки. Эксперимент с Шишкиным в матче с Португалией незабываем, Тарасов же сейчас не проходит в состав «Локо», да и как центральный защитник, несмотря на антропометрию, не годится.
Но в случае отказа Березуцкого (или обоих Березуцких) игроков на 3 центральных защитника толком не набирается. Кудряшов-Кутепов/Гранат-Нойштедтер? Видимо, так. Если, дай Бог, все останутся здоровы. Экстренный уход от наигранной схемы - риск, но намного ли он больше, если в наигранную схему всё равно придётся вживлять 2 новых элемента?
***
Как видно, варианты у Черчесова всё-таки имеются. Но какой бы тренер сборной России ни избрал, центр защиты нашей команды будет самой уязвимой её частью, чем постараются воспользоваться не только Салах, Суарес и Кавани, но и аравийцы. Травмы Джикии и Васина сделали множество матчей при Черчесове пустыми с точки зрения обороны, где многое придётся выстраивать заново, хотя и за полтора года построено толком ничего не было.
Ситуацию осложняет и то, что в марте мы встречаемся с Францией и Бразилией – можно получить по самые не хочу, но при этом никак не смоделировать игры с Египтом и Саудовской Аравией, которые будут проходить в совершенно другом ключе. Сидя в окопах, много не пропускает даже «Амкар», а на Мундиале в первых двух и решающих матчах нам придётся играть в другом ключе.
Ну а всем нашим футболистам остаётся пожелать отыграть весну без травм, а Георгию Джикии – ещё и попробовать набрать форму к чемпионату мира. У нас и без того не самая сильная сборная, так сколько можно бередить давно зияющую в центре защиты рану?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Прямые замены?
Если ты весь предмундиальный цикл наигрывал плюс-минус один тактический модуль с тремя центральными защитниками, логично задуматься о прямой замене выбывших игроков, тем более что они сами не являлись эталоном надёжности. Только вот Россия, недавно являвшаяся страной крайних защитников, сейчас не изобилует качественными защитниками, особенно центральными.
Соломон Кверквелия, в отличие от Джикии, к сожалению грузин во всех смыслах. В «Зените» на Новосельцеве завершили эксперименты по появлению русского центрального защитника. В «Спартаке» оба матча с «Атлетиком» провёл Илья Кутепов, но в первом привёз 3 гола, а во втором вышел из-за ранней травмы Таски. Краснодарец Грицаенко осенью с трудом привыкал к требованиям российской премьер-лиги, какая тут сборная… В ЦСКА есть опытная тройка центральных защитников, которая могла бы вообще закрыть все вопросы, однако возвращаться в сборную мужики не собираются.
Гончаренко в первом матче с «Црвеной Звездой» предпочёл Игнашевичу Вернблума, что намекает на форму Сергея, проводящего, видимо, последний сезон в карьере. Так что общественность подталкивает Черчесова к разговору с Василием Березуцким. Сам Вася во вторник заявил, что возвращение в сборную маловероятно, но тогда ещё никто не знал, что Васина снова подведут «кресты». Правда, настораживает, что в матче с «Црвеной Звездой» именно Василий допустил две грубые потенциально голевые ошибки, которые едва не лишили ЦСКА победы.
Но если мы будем отсекать кандидатов в сборную из-за их ошибок, то кандидатов в центр защиты не останется никаких. Если Василий не хочет рисковать опозориться на историческом для страны мундиале и не возвращается, ситуация совсем плоха. Можно говорить о Фернандесе, который хорошо играет и головой, но активного правого фланга мы лишимся и получим игрока, который в центре защиты никогда не играл.
Наиболее вероятным кандидатом cчитается Владимир Гранат, который сыгран с Кудряшовым и прекрасно знаком со схемой с 3 центральными. Владимир работал с Черчесовым в «Динамо», но при Станиславе Саламыче был переведён в дубль в октябре 2014 и в итоге покинул клуб. Однако, в отличие от Игоря Денисова, о большом конфликте тут речи, видимо, не идёт – на октябрьский матч с Кореей Гранат вызывался.
Однако стоит отметить, что весной Бердыев вряд ли будет наигрывать пару центральных защитников для сборной – после ухода Набиуллина в «Зенит» он вынужден будет ставить Кудряшова на левый фланг. Гранат по идее должен стать левым центральным защитником, а в сборной эту позицию занимает именно Фёдор. В таких условиях шанс получит Егор Сорокин, но в его мундиальные перспективы не верится совсем. Кстати, ещё мы не упомянули Руслана Камболова, а ведь человек был на Кубке Конфедераций под 10-м номером.
Гипотетическими смотрятся шансы Андрея Семёнова из «Ахмата», также прекрасно знакомого Черчесову, и Максима Беляева, который всё-таки не просто так вызвал интерес лидеров чемпионата. Кто знает, может и Новосельцев в Туле отвлечётся от Инстаграма и приподнимется со скамейки. Можно было бы обратить внимание и на защитников «Уфы», но все эти варианты смотрятся совсем уж гипотетическими.
Честно говоря, более вероятной опцией выглядит счастливый обладатель российского паспорта Роман Нойштедтер. Черчесов про него не забывал и в сборную периодически вызывал – например, на Аргентину, Испанию и Корею он привлекался. И сейчас его шансы только увеличились, ибо конкурентов становится меньше, а игровое время Романа не уменьшается. На протяжении всего сезона он играет в «Фенербахче» основного центрального защитника в паре с нашим хорошим знакомым Луишем Нету. И нету причин считать, что стабильный игрок основы 3-й команды Турции, ведущей борьбы за чемпионство, слабее защитников 11-й команды России.
Да, мне тоже очень не понравилась срочная выдача паспорта Нойштедтеру к Евро, его игры за сборную вызывают большие вопросы, но в данной ситуации мы не можем себе позволить разбрасываться такими кадрами. Черчесов, как видно на примере Денисова, может позволить себе что угодно, но с Романом никаких конфликтов у него нет. Опыт, стабильное место в основе хорошего клуба – этот вариант смотрится никак не менее убедительно, чем Гранат.
Кстати, в Турции играет и ещё один защитник с российским паспортом Виталий Дьяков. Но на игрока «Сивасспора», несмотря на его заметные зимние интервью, Черчесов вряд ли обратит внимание. Хотя бы из-за того, что в пяти последних встречах Дьяков оставался в запасе.
Переход на другую схему
Перед Черчесовым стоит вопрос с философским оттенком. Что лучше – попробовать скрыть недостатки количеством или смириться с недостатками и попробовать сыграть на козырях. Самой сильной линией сборной России, без сомнения, является полузащита. Глушаков, Зобнин, Головин, Дзагоев, Миранчуки, Кузяев – даже без Денисова всех достойных основы в состав не впихнуть. Так может стоит сделать акцент на этой линии, ведь и с тремя центральными защитниками у нас нет никакой гарантии надёжности. Исполнители вызывают опасения, сыгранности у них никакой, ведь кроме тройки Кудряшов-Васин-Джикия Черчесов давно ничего не наигрывал.
Хотя во 2-м тайме матча с испанцами он попробовал сыграть как раз в пару центральных и получилось неплохо. Но условия матча тогда уже были далеки от боевых, да и Черчесов сказал об этом как о плане на случай, если нам нужно будет обязательно отыгрываться.
Плюс добавляется несколько больших проблем. Единственный из оставшихся здоровыми центральных защитников Кудряшов никогда не играл в центре в паре, только в тройке. Всем известно, что схема с тремя центральными защитниками скрывает недостатки защитников, которые проявляются при смене расстановки. И с этим столкнулся не только новичок «Спартака» Никола Максимович в «Наполи» после перехода из «Торино», но даже сам Леонардо Бонуччи.
В 3 центральных давно играют сборная и ЦСКА с «Рубином», которые и должны составить оборону национальной команды. К тому же, упрямство Черчесова оставляет нас сборную вообще без чистого опорника, который мог бы снимать с многострадальной защиты часть нагрузки. Эксперимент с Шишкиным в матче с Португалией незабываем, Тарасов же сейчас не проходит в состав «Локо», да и как центральный защитник, несмотря на антропометрию, не годится.
Но в случае отказа Березуцкого (или обоих Березуцких) игроков на 3 центральных защитника толком не набирается. Кудряшов-Кутепов/Гранат-Нойштедтер? Видимо, так. Если, дай Бог, все останутся здоровы. Экстренный уход от наигранной схемы - риск, но намного ли он больше, если в наигранную схему всё равно придётся вживлять 2 новых элемента?
***
Как видно, варианты у Черчесова всё-таки имеются. Но какой бы тренер сборной России ни избрал, центр защиты нашей команды будет самой уязвимой её частью, чем постараются воспользоваться не только Салах, Суарес и Кавани, но и аравийцы. Травмы Джикии и Васина сделали множество матчей при Черчесове пустыми с точки зрения обороны, где многое придётся выстраивать заново, хотя и за полтора года построено толком ничего не было.
Ситуацию осложняет и то, что в марте мы встречаемся с Францией и Бразилией – можно получить по самые не хочу, но при этом никак не смоделировать игры с Египтом и Саудовской Аравией, которые будут проходить в совершенно другом ключе. Сидя в окопах, много не пропускает даже «Амкар», а на Мундиале в первых двух и решающих матчах нам придётся играть в другом ключе.
Ну а всем нашим футболистам остаётся пожелать отыграть весну без травм, а Георгию Джикии – ещё и попробовать набрать форму к чемпионату мира. У нас и без того не самая сильная сборная, так сколько можно бередить давно зияющую в центре защиты рану?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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