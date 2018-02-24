Новости партнеров

Юрген Клопп: получил удовольствие от игры "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (4:1).

"Получил удовольствие от игры "Ливерпуля" сегодня. К сожалению, нам не всегда удается демонстрировать такой уровень игры. Но сегодня получалось многое, в том числе и из того, что мы наигрываем на тренировках", - цитирует Клоппа BBC.
Теги: Клопп Ливерпуль Вест Хэм
Вчера, 23:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.