Кингсли Коман порвал крестообразные связки колена

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман в матче против "Герты" (0:0) получил частичный разрыв крестообразных связок колена, сообщает L’Equipe.В ближайшее время ему сделают операцию. Восстановление займет более двух месяцев. Француз рискует пропустить чемпионат мира-2018.