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Кингсли Коман порвал крестообразные связки колена

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман в матче против "Герты" (0:0) получил частичный разрыв крестообразных связок колена, сообщает L’Equipe.

В ближайшее время ему сделают операцию. Восстановление займет более двух месяцев. Француз рискует пропустить чемпионат мира-2018.
Теги: Коман Бавария
Сегодня, 01:47
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