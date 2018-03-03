Александр Гацкан: одна из главных неудач – это легкий пенальти, который судья поставил (видео)





Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомменивал поражение от "Краснодара" (1:3) в матче 21-го тура премьер-лиги.– В неудаче можно найти много причин, но я думаю, что одна из главных – это легкий пенальти, который судья поставил. Я думаю, и все это видели, что его не было. Но судья увидел, и игра уже пошла по-другому. "Краснодар" играл на контратаках, были свободные зоны, поэтому соперники убегали и создавали много опасных моментов. А по игре благодарю болельщиков, которые были на матче, всех ребят, которые отдавались на поле. Все нормально, будем работать дальше.С первых минут играли на победу, но очень сильно опускались на нашу половину поля. Надо было чуть выше играть, и именно это Карпин в перерыве нам сказал. Начали играть выше, но так получилось, что вот этот пенальти все сломал.– Он делает все правильно, подсказывает, кому и как перестраиваться, играть, а уже футболисты на поле решают.– Испанец Луис – тренер по физподготовке. Есть второй испанец – отвечает за тактику, разбирает игры. Третий испанец – физиотерапевт, который отвечает за травмированных игроков. Непривычно? Нет, это нормальная практика