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Александр Гацкан: одна из главных неудач – это легкий пенальти, который судья поставил (видео)

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомменивал поражение от "Краснодара" (1:3) в матче 21-го тура премьер-лиги.



– В неудаче можно найти много причин, но я думаю, что одна из главных – это легкий пенальти, который судья поставил. Я думаю, и все это видели, что его не было. Но судья увидел, и игра уже пошла по-другому. "Краснодар" играл на контратаках, были свободные зоны, поэтому соперники убегали и создавали много опасных моментов. А по игре благодарю болельщиков, которые были на матче, всех ребят, которые отдавались на поле. Все нормально, будем работать дальше.

С первых минут играли на победу, но очень сильно опускались на нашу половину поля. Надо было чуть выше играть, и именно это Карпин в перерыве нам сказал. Начали играть выше, но так получилось, что вот этот пенальти все сломал.

– Что привнес новый главный тренер в команду?

– Он делает все правильно, подсказывает, кому и как перестраиваться, играть, а уже футболисты на поле решают.

– У вас испанские ассистенты. Насколько удобно с ними работать?

– Испанец Луис – тренер по физподготовке. Есть второй испанец – отвечает за тактику, разбирает игры. Третий испанец – физиотерапевт, который отвечает за травмированных игроков. Непривычно? Нет, это нормальная практика
Теги: Гацкан Ростов Краснодар Rвидео
Вчера, 22:18
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