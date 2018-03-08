Андреа Барцальи: с таким характером нам по плечу многое

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов."С таким характером нам по плечу многое. Сегодня мы неважно играли на протяжении часа, но затем забили два мяча и перевернули ситуацию с ног на голову. Отчасти нам улыбнулась удача, но мы эту удачу заслужили благодаря желанию биться и готовности жертвовать собой", - цитирует Барцальи официальный сайт УЕФА.