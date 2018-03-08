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Андреа Барцальи: с таким характером нам по плечу многое

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"С таким характером нам по плечу многое. Сегодня мы неважно играли на протяжении часа, но затем забили два мяча и перевернули ситуацию с ног на голову. Отчасти нам улыбнулась удача, но мы эту удачу заслужили благодаря желанию биться и готовности жертвовать собой", - цитирует Барцальи официальный сайт УЕФА.
Теги: Ювентус Тоттенхэм
Сегодня, 02:24
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