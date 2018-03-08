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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Кирьяков: у Миранчуков больше шансов заиграть в команде уровня "Атлетико", чем у Фернандеша
09:59
Александр Бубнов: если "Ростов" сумел, почему бы "Локомотиву" не удивить в матче с "Атлетико"?
Александр Бубнов: если "Ростов" сумел, почему бы "Локомотиву" не удивить в матче с "Атлетико"?
02:27
За русских дам! В международный женский день три российских клуба стартуют в 1/8 финала Лиги Европы (11)
За русских дам! В международный женский день три российских клуба стартуют в 1/8 финала Лиги Европы (11)
Денис Глушаков: взял в "Спартаке" 8 номер, чтобы поздравить вас, милые дамы
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил женщин с праздником 8 марта.
"Когда в "Спартаке" меня спросили: "Какой номер хочешь, Денис?" – я сразу же ответил – 8! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы!
Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас", – написал Глушаков в Инстаграме.
"Когда в "Спартаке" меня спросили: "Какой номер хочешь, Денис?" – я сразу же ответил – 8! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы!
Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас", – написал Глушаков в Инстаграме.
Когда в Спартаке меня спросили «какой номер хочешь, Денис?», я сразу же ответил - 8??! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! ?Поздравляю с 8?? МАРТА всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас ???#8марта #женскийдень #дорогие #женщины #поздравляю #вас #любви #счастья #нежность #улыбок #радости #прекрасныйдень #самые #красивые #наши #россия #russia #repost #мамы #жены #дочки #девушки #спраздником#международный#женскийдень #хорошийдень ?
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