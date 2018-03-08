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Денис Глушаков: взял в "Спартаке" 8 номер, чтобы поздравить вас, милые дамы

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил женщин с праздником 8 марта.

"Когда в "Спартаке" меня спросили: "Какой номер хочешь, Денис?" – я сразу же ответил – 8! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы!

Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас", – написал Глушаков в Инстаграме.

Когда в Спартаке меня спросили «какой номер хочешь, Денис?», я сразу же ответил - 8??! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! ?Поздравляю с 8?? МАРТА всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас ???#8марта #женскийдень #дорогие #женщины #поздравляю #вас #любви #счастья #нежность #улыбок #радости #прекрасныйдень #самые #красивые #наши #россия #russia #repost #мамы #жены #дочки #девушки #спраздником#международный#женскийдень #хорошийдень ?

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 15:31
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№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:49) #
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Надо было еще фамилию на Мартов сменить для полного праздника. Люди.не пейте самогон!
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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