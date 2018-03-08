Денис Глушаков: взял в "Спартаке" 8 номер, чтобы поздравить вас, милые дамы

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил женщин с праздником 8 марта."Когда в "Спартаке" меня спросили: "Какой номер хочешь, Денис?" – я сразу же ответил – 8! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы!Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас", – написал Глушаков в Инстаграме.