Жозе Моуринью: мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Ливерпулем" (2:1) в 30-м туре чемпионата Англии."Ливерпуль" контролировал игру во втором тайме, но мы забили свои голы в первом тайме и создавали опасные моменты. Мы все время контролировали ситуацию, даже на стандартах, угловых, в опасных моментах. Так что мы заслужили победу."Ливерпуль" прижал нас к воротам, но мы все контролировали. Мы провели совершенный матч, выдав два разных тайма.Мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу. Я немного устал. У нас матч во вторник, и мне все равно, что говорят люди", - цитирует Моуринью ВВС.