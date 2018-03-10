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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жозе Моуринью: мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Ливерпулем" (2:1) в 30-м туре чемпионата Англии.
"Ливерпуль" контролировал игру во втором тайме, но мы забили свои голы в первом тайме и создавали опасные моменты. Мы все время контролировали ситуацию, даже на стандартах, угловых, в опасных моментах. Так что мы заслужили победу.
"Ливерпуль" прижал нас к воротам, но мы все контролировали. Мы провели совершенный матч, выдав два разных тайма.
Мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу. Я немного устал. У нас матч во вторник, и мне все равно, что говорят люди", - цитирует Моуринью ВВС.
"Ливерпуль" контролировал игру во втором тайме, но мы забили свои голы в первом тайме и создавали опасные моменты. Мы все время контролировали ситуацию, даже на стандартах, угловых, в опасных моментах. Так что мы заслужили победу.
"Ливерпуль" прижал нас к воротам, но мы все контролировали. Мы провели совершенный матч, выдав два разных тайма.
Мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу. Я немного устал. У нас матч во вторник, и мне все равно, что говорят люди", - цитирует Моуринью ВВС.
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