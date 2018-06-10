Группа C. Плацдарм для сенсаций

В квартете C на чемпионате мира сойдутся сборные Франции, Перу, Дании и Австралии. Об этих командах в своем превью расскажет Александр Симбирский - специально дляСоперниками французов по отборочной группе были Швеция, Голландия, Болгария, Люксембург и Беларусь. Казалось, что основными конкурентам "трехцветных" будут голландцы, а по всем остальным броневичок Дешама проедется без особых проблем. Но вышло немного по-другому. Сначала героически отстояла нулевую ничью дома Беларусь. Французы, конечно, смутились, но потом обыграли болгар и голландцев (которые, в свою очередь, резко начали деградировать и пропустили вперед Швецию). Погба и Пайет в четвертом туре опрокинули шведов, затем был повержен Люксембург. В принципе, после этого французам удалось закрепиться на первом месте в группе. Но расслабляться было рано — Франция очень неожиданно проиграла на выезде шведам. Дешам быстро всех успокоил, разгромив голландцев со счетом 4:0. В следующем туре выдали галлюциногенный матч с Люксембургом, продемонстрировав уровень реализации моментов под названием "Александр Ширко". Эта игра завершилась со счетом 0:0. Французы решили так больше не развлекаться и спокойно обыграли болгар с белорусами. Собственно, "трехцветные" вышли на ЧМ с первого места, что было довольно-таки предсказуемо.Дидье Дешам является главный тренером сборной Франции с июля 2012 года. До этого он как игрок становился чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года в составе "трехцветных" (более того, был капитаном команды). После завершения карьеры Дешам тренировал "Монако", "Ювентус" и "Марсель". В последнем клубе Дидье добился серьезных успехов и был приглашен в главную команду страны. Там Дешам закончил перестройку, которую начинал еще Лоран Блан, заметно освежил состав. Результатом стали четвертьфинал ЧМ-2014 и финал Евро-2016.Состав сборной Франции просто напичкан звездами. Выделить кого-то - дело трудное, но особое внимание приковано к нескольким фигурам. Начнем с того, что Дешам отцепил от состава на ЧМ Ляказетта, Марсьяля, Рабьо, Комана и Сиссоко (который Мусса). Этих ребят просто некуда поместить. Также, до сих пор в бан-листе находится Карим Бензема. Алжирский кинорежиссер уже давно вне состава национальной команды из-за нашумевшего скандала с интимным видео Матье Вальбуэна. Не обошли французов стороной и травмы - Димитри Пайет получил повреждение в финале Лиги Европы, а Лоран Косьелни порвал ахилл.Надежды всех французов связаны с именем, который активно собирает чемоданы в «Барселону». В прошедшем сезоне Гризманн помог «Атлетико» выиграть Лигу Европы, набрал дежурные 19+9 в 32 матчах Примеры, сбрил свои длинные волосы, а еще увидел, как из-за травм слетают упомянутые выше Пайет и Косьелни. А если соперникам удастся сдержать Гризманна, то из-за его спины вылетит, которого мы уже все увидели в товарищеском матче Россия-Франция. Парню всего 19 лет, а он уже демонстрирует космический уровень игры, сначала отжигал в «Монако», а сейчас пытается закрыть своей тенью Неймара в «ПСЖ».продолжает подвергаться воспитательным мерам Жозе Муоринью в «Манчестер Юнайтед», но все равно настолько талантлив, что без него не могут ни «красные дьволы» ни сборная Франции. Центр поля французов по именам просто разрывает мозг — там еще есть ведь Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Корентен Толиссо, Стивен Н'Зонзи. Также в состав попали проведшие просто сумасшедший сезон Товен и Фекир. Смущает только линия обороны — Менди пропустил почти весь сезон, но все равно в составе. Еще Дешам оставил за бортом команды Лапорта из «Манчестер Сити». Но, как говорится, тренер так решил.В рамках непосредственной подготовки к турниру французы провели три матча - сначала обыграли Ирландию со счетом 2:0, затем уверенно прошлись по итальянцам - 3:1, а завершили цикл подготовки расслабленной ничьей со сборной США - 1:1Внезапно воскресшая из пепла сборная Перу стала одной из главных виновниц отборочного хаоса в южноамериканской зоне. Но обо всем по порядку. В 2015 году перуанцы начали с двух дежурных проигрышей сборным Колумбии и Чили. Далее последовала минимальная победа над парагвайцами, но недолго музыка играла, недолго Герреро танцевал — перуанцы были смешаны с землей неудержимыми бразильцами, после чего сыграли вничью дома с венесуэльцами и проиграли уругвайцам на выезде. Заговорили о том, что Перу опять будет прозябать на дне таблицы с верными друзьями из Боливии, но в сентябре 2016-го главный тренер перуанцев Рикардо Гарека подтянул в сборную заслуженных ветеранов, и старая гвардия начала давать результат.Сначала перуанцы скатались в гости к тем самым боливийцам, но не умерли от кислородного голодания, наоборот, вполне так с запасом обыграли хозяев поля со счетом 2:0. Высокогорная победа стала самым настоящим импульсом для команды Гареки — в следующих турах перуанцы обыгрывают Эквадор и играют вничью с Аргентиной. Появляются призрачные шансы на квалификацию, ибо конкуренты сами ушли кто в лес, кто по дрова. Даже проигрыш чилийцам и бразильцам не сломал эффектный камбэк инков — бандой Фарфана были повержены Парагвай, Боливия и Эквадор. Также перуанцы вновь сумели отобрать очки у аргентинцев, сыграв с ними 0:0.Перед последним туром в группе отбора сложилась очень сложная ситуация, когда шансы на продолжение борьбы имели чуть менее чем все команды, но инки сыграли вничью 1:1 со сборной Колумбии и отправились в стыковые матчи, так как Чили и Парагвай сгорели на самом финише. В стыковых матчах нужно было обыграть Новую Зеландию, с чем перуанцы справились, уверенно переиграв королей Океании дома со счетом 2:0. Один из голов, кстати, забил Фарфан, намотавший перед этим тысячи километров на самолетах и получив титул «мистер джетлаг».Аргентинец Рикардо Гарека работает со сборной Перу с февраля 2015 года. Знаменит Гарека, в основном, в пределах Южной Америки. Очень много этот специалист работал с аргентинскими клубами и знает всю специфику южноамериканского футбола изнутри. В рамках отбора к ЧМ-2018 Гареке удалось перестроить игру команды с учетом индивидуальных качеств всех игроков, в итоге механизм заработал так хорошо, что сборная Перу по игре сейчас выглядит одной из самых организованных команд чемпионата мира. И это не шутки.В принципе, еще в «ПСВ» и в «Шальке-04»сделал неплохую карьеру, с немцами вообще дошел до полуфинала Лиги Чемпионов… Казалось, что в ОАЭ резкий вингер будет спокойно зарабатывать деньги на безбедную старость, но совершенно неожиданно на горизонте всплыл московский «Локомотив». Многие недоумевали, мол, зачем команде возрастной игрок, который, по сути, уже отправился доигрывать в Эмираты. Но в России Фарфан пережил вторую молодость, став одним из лидеров новоиспеченного чемпиона России. Вместе с ренессансом в «Локо» Фарфан вернулся и в сборную, которой заметно помог с квалификацией на ЧМ.Одним их ключевых игроков команды является атакующий полузащитник из «Сан-Паулу»— техничный и резкий игрок, набивший неплохую статистику в отборе. В свое время его покупал испанский «Райо Вальекано», но из-за травмы Куэва в Европе не смог заиграть с первой попытки. В «Сан-Паулу» Куэва является главным распасовщиком, как и в сборной Перу. Ему 26 лет, он все еще сидит в Южной Америке, и, может, игра на чемпионате мира повысит к нему интерес со стороны европейских клубов.Также в сборную вернулся Хосе Паоло Герреро - бывшего форварда "Гамбурга" сначала дисквалифицировали на 14 месяцев за употребление кокаина и об участии в ЧМ пришлось забыть. Но Герреро решил обратиться в международный спортивный суд, который приостановил дисквалификацию Герреро. 34-летний нападающий вернулся эффектно - забил 2 гола в недавнем товарищеском матче и в прекрасной форме подходит к турниру.В последних товарищеских матчах перуанцы спокойно обкатывали состав - победили шотландцев (2:0), саудитов (3:0) и сыграли по нулям со шведами. Стоит еще раз отметить возвращение Герреро, ну и во всех трех матчах участие принял ФарфанКоманда норвежца Оге Харейде попала в группу с поляками, румынами, черногорцами, армянами и казахами. В первом туре минимально обыграли армян 1:0 (и немного отомстили за поражение 2013 года со счетом 0:4) благодаря голу Эриксена. Но дальше была Польша с Левандовски, который отгрузил Дании три гола. Праздник продолжился и в матче с Черногорией, который был проигран 0:1. Заговорили о том, что норвежец-то ненастоящий, но Харейде быстро исправился, отказавшись от игры в три центральных защитника и перестроив игру команды на 4-3-3. Датчане быстро изучили новую схему и понеслись исправлять положение.Между двумя победами над земляками Скриптонита затесалась унылая нулевая ничья с румынами, а вот потом датчане мощно отомстили Польше со счетом 4:0. Армяне были снова обыграны, причем уже с крупным счетом, черногорцы тоже получили голов от Эриксена, упрямствовали только румыны, с которыми Дания во второй раз сыграла вничью. Из-за того, что черногорцы в ключевых матчах с лидерами провалились, то датчане спокойно заняли второе место в группе. В стыках Дания попала на крепкую Ирландию, но если в Копенгагене лепреконам еще как-то удалось продержаться, то в Дублине ирландцы свой себя сохранить не сумели. 5:1 — с таким счетом датчане размазали своих соперников, Эриксен оформил хет-трик (всего у него 11 мячей в квалификации), и «датский динамит» получил путевку в Россию.Оге Харейде в свое время успел поиграть в "Манчестер Сити" и в "Норвиче", а после завершения карьеры норвежский специалист долго время тренировал различные скандинавские клубы, а также работал со сборной Норвегии. Последним серьезным успехом Харейде стал вывод шведского "Мальме" в групповой этап Лиги Чемпионов. Сборную Дании возглавляет с 2015 года.Попадание в символическую сборную АПЛ, стабильная и зрелая игра, огромный объем работы на поле в каждом матче — все это, мастер паса, стандартных положений и просто скромный парень, у которого отбирают голы и переписывают на Харри Кейна. Он был в составе сборной Дании еще на ЧМ-2010, но на тот момент он являлся обычным юнцом-вундеркиндом из «Аякса», а теперь Эриксен один из лучших АПЗ в мировом футболе.Алсо, обязательно зажжет на ЧМ чистокровный скандинав, правый вингер испанской «Сельты». Многим он знаком, кстати, по последним версиям FM, где прокачивается до уровня самого настоящего монстра. В реальной жизни Систо привлек к себе интерес топ-клубов игрой за «Мидтьюлланн», где успел вколотить гол в ворота самого «Манчестер Юнайтед». Тогда многие и начали интересоваться, что за темнокожий парень с датским паспортом разрывает правый фланг. Но Систо решил не спешить, и отправился покорять Ла-Лигу в составе «Сельты», где уже давно закрепился в основном составе и раздает голевые передачи направо и налево.Вообще, состав у датчан подобрался по именам очень солидный. Много горячих проспектов типа Систо, Хейбьерга и Кристенсена, есть и опытные игроки типа Крон-Дели и Шмейхеля с Кьером. Ну и про Юссуфа Поульсена, огромного форварда «Лейпцига», забывать не стоит.Кстати, если думаете, что Андреас Кристенсен — основной центрдеф команды, то ошибаетесь. Харейде посадил его в запас, а в старте наигрывал Андреаса Бьелланда из «Брентфорда». Странный выбор, но ведь именно с Бьелландом в составе датчане преобразились в отборе. Ну и последнее - из-за травмы чемпионат мира пропустит Лорд... Великий Лорд Никлас Бендтнер. Можно было после этого вообще отменить ЧМ, если честно.Датчане перед ЧМ запланировали два матча - в первом из них "красный динамит" сыграл нулевую ничью со шведами, а затем уверенно обыграл мексиканцев со счетом 2:0. Голами отметились Поульсен и Эриксен.На первом этапе попали в одну группу с Иорданией, Киргизией, Таджикистаном, и завершил список данной веселой компании нищий Бангладеш. Естественно, австралийцы по ходу турне по азиатским глубинкам особых проблем с игрой не испытали и уверенно вышли во второй этап с первого места. Здесь киргизов и таджиков сменили Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Таиланд. После побед над Ираком и ОАЭ последовали сразу четыре ничейных результата, которые поставили под угрозу судьбу австралийцев. Особенно бездарным получился матч против главного аутсайдера группы — Таиланд дома сыграл 2:2 и отобрал у «соккеруз» важнейшие очки. Потом эта ничья аукнется австралийцам, примерно как «Спартаку» аукнулись игры с «Марибором». Даже две победы подряд не позволили команде тренера Ангелоса Постекоглу заскочить в зону «прямого выхода».Более того, японцы обыграли Австралию в предпоследнем туре, так что «соккеруз» должны были обязательно побеждать с крупным счетом Таиланд. Но тайцы снова проявили бойцовский характер, победы со счетом 2:1 австралийцам хватило только для выхода в стыки (напрямую вышли саудиты и японцы). В стыках судьба свела Австралию с командой Сирии. И сирийцы были близки к тому, чтобы победить, но в драматичной ответке (первая игра в Малайзии завершилась со счетом 1:1) сирийцы повели в счете, но супер-ветеран Тим Кэйхилл своим дублем перевернул ход матча.Но и это было еще не все. Сирию сменил Гондурас, но австралийцы спокойно похоронили надежды всех любителей пошутить про название государства из Центральной Америки, переиграв Los Catrachos дома благодаря хет-трику Миле Единака. После этого успеха местная федерация зачем-то выгнала главного тренера Постекоглу, сменив его на Берта Ван Марвейка, который сам повторил судьбу Постекоглу, но со сборной Саудовской Аравии.Главным достижением Берта Ван Марвейка на международном уровне является финал ЧМ-2010, куда он вывел сборную Голландию. Победить испанцев не удалось, но это все равно был успех. Правда, в 2012 голландцы провалились на чемпионате Европы, и Ван Марвейк был вынужден покинуть сборную. В отборе к ЧМ голландец трудился со сборной Саудовской Аравии, вывел ее на мундиаль, но был уволен. В сборной Австралии как раз освободилось место, ибо в Австралии мало кому нравился валидольный футбол Постекоглу. Пока сложно сказать, что Ван Марвейк изменил в "соккеруз".Да, лидером команды является один из самых возрастных игроков турнира —уже 38 лет, он еще в 2012 году покинул «Эвертон», где в свое время стал одним из самых интересных игроков АПЛ (при росте 178 см Кэйхилл играет головой не хуже Алана Ширера и Шамиля Асильдарова), попылил в МЛС, в Китае, в чемпе Австралии, а сейчас бегает за «Миллуолл» в Чемпиошипе (в свое время Кэйхилл провел в этом клубе 6 лет). И самое главное, что в сборной Австралии Кэйхилл никогда не был в роли священной коровы — он забивал на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014, затащил в стыках с сирийцами, в общем, ветеран в форме и едет в Россию забивать еще (конечно же, головой).Есть в составе «соккеруз», впрочем, герой помоложе —наконец-то в 27 лет громко заявил о себе, став одним из лучших игроков сезона в АПЛ. Во многом благодаря лысому гению «Хаддерсфилд» остался в Премьер-Лиге, одержав несколько громких побед над топами. Кстати, в «Хаддерсфилд» попал из «Манчестер Сити», который в свою очередь выцепил игрока из своего австралийского филиалала — из «Мельбурн Сити». За «Манчестер Сити» Муй правда так и не сыграл, но интересен в данном случае сам факт. Муй в сборной является ключевым игроком центра поля, выполняя огромный объем работы на позиции box-to-box.Ворота сборной защищает талантливый, один из главных читеров последних версий FM, в свое время «Валенсия» выцепила его из «Брюгге», где сейчас залег на дно гораздо более крутой вратарь. Райану в «Валенсии» закрепиться не удалось, но перед началом этого сезона австралийца подписал «Брайтон», где Мэтью провел относительно хороший год и помог «Брайтону» остаться в АПЛ. Райан голкипер не самый стабильный, но отличается сумасшедшей реакцией и игрой на ленточке.Есть еще один звездный ветеран — Миле Единак сделал себе имя в «Кристал Пэлас», но в связи с прогрессирующей старостью был отправлен в «Астон Виллу» на пару с Джоном Терри поднимать бирмингемцев с колен. В сборной Единак отвечает за разрушение атак соперника в центре поля, еще бьет пенальти и носит большую бороду.Неплохо играют в товарищеских матчах. Сначала обыграли чехов 4:0, а затем венгров 2:1.