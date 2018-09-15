Клопп идет за титулом. Тактический разбор игры «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»

«Ливерпуль» снова одержал победу в матче АПЛ – на этот раз на выезде был обыгран лондонский «Тоттенхэм».анализирует главный матч тура в Англии и оценивает перспективы команд в этом сезоне.В сравнении с прошлым сезоном, сегодняшнее противостояние «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на «Уэмбли» запомнилось не столько ярким футболом, сколько упорной борьбой в центре поля и большим количеством единоборств. Тем не менее, и Юрген Клопп, и Маурисио Почеттино порадовали изобилием тактических нюансов и фишек, которые мы и попробуем подробно разобрать.В отличие от своих соперников, хозяева сегодня были вынуждены обойтись без двух ключевых своих футболистов – капитан команды, вратарь Уго Льорис и главный талант английского футбола, полузащитник Деле Алли пропускали матч из-за травм. Заглядывая вперед, заметим, что эти потери стоили команде Почеттино очков.«Тоттенхэм» вышел играть в примерной расстановке 4-3-2-1, где Лукас Моура (левее) и Кристиан Эриксен (правее) располагались ближе к полуфлангам и должны были грамотно открываться между линиями, открывать зоны для подключений фланговых защитников и собирать подборы после длинных передач на Харри Кейна. В этом плане гораздо больше работы было отведено Эриксену: так уже на первых минутах датчанин грамотно врывался за спину центральным защитникам соперника под длинную передачу от Триппьера. Отметим роль Кейна, который снова стягивался в правый фланг и открывал зону для открываний партнеру из глубины.А в ситуациях без мяча «шпоры» перестраивались в 4-3-1-2, где в активной первой линии прессинга отрабатывали Моура и Кейн:Однако, уже к 15 минуте в центре поля у «Тоттенхэма» появились серьезные проблемы при выходе из под прессинга, и тройка полузащитников начала опасно ошибаться. Уже в первом тайме было очевидно, что Харри Уинкс, подменявший Алли в старте, сильно выпадает из игры. А Дембеле играет практически без мяча (об этом – немного позже). Именно эти проблемы и стали причиной большинства опасных моментов в исполнении «Ливерпуля»:К примеру, в данном эпизоде прессинг атакующей группы соперника вынуждает Дайера опасно отдавать назад. Ошибку чуть не реализовал Салах, прочитавший передачу и выходивший практически 1 на 1.В такой ситуации Эриксен был вынужден постоянно опускаться в глубину в помощь опорникам:Подобные действия помогали легче выходить в атаку, но впереди оставались только Лукас и Кейн. Разумеется, придумать что-то вдвоем против линии обороны соперника было сложно.Визуально казалось, что хозяева полностью контролируют игру, однако необычный розыгрыш стандарта в исполнении «Ливерпуля» спровоцировал Мишела Ворма на ошибку в игре на выходе и закончился забитым мячом.Во втором тайме «Тоттенхэм» перестроился: Лукас Моура стал чаще смещаться в левую бровку под обыгрыш защитника один в один. Такой ход практически сразу дал результат – уже на 48 минуте бразилец великолепно прошел сразу двух соперников на дриблинге и должен был сравнивать счет, «Ливерпуль» спасла штанга:Однако, совсем скоро сработало старое доброе футбольное правило, и «мерсисайдцы» забили второй. Цепь ошибок полевых игроков хозяев закрыл все тот же Мишел Ворм, непонятным образом не сумев зафиксировать мяч после отскока от штанги.«Тоттенхэм» после второго мяча растворился и вплоть до 85 минуты не мог найти свою игру. Бодрой концовки оказалось недостаточно, а традиционно продуктивный выход Ламелы на замену подарил команде только гол престижа.Несмотря на результат, игра «Ливерпуля» тактически показалась гораздо более однообразной, ведь сильные стороны команды очевидны и используются по максимуму. Так, уже с первых минут Джеймс Милнер начал смещаться во фланговые зоны (чаще в правую) для создания численного преимущества. Такое открывание помогло команде создать первый опасный момент в матче – Мане замкнул передачу Милнера, но попал в офсайд.Из интересных деталей также отметим отменную игру в исполнении Роберто Фирмино. Если Салах продолжает искать себя и пока находится не в оптимальных кондициях, то Бобби все так же грамотно передвигается по всему фронту атаки и выполняет огромное количество черновой полезной работы.К примеру, в данной ситуации Фирмино уже второй раз за 2 минуты правильно открывается между центральными защитниками под передачу от Милнера:Помимо постоянного стягивания своих соперников во фланги (как и в случае с Кейном), бразилец был очень важен при организации первой линии прессинга. Именно Фирмино чаще всего перекрывал вариант передачи на Дембеле при выходе «Тоттенхэма» в атаку:Отметим важность усилений в составе «Ливерпуля» в этом году. Все активно отмечают Наби Кейта, который проделывает громадный объем работы в центре поля. Однако, главное изменение в новом «Ливерпуле» - это наличие Вирджила Ван Дейка. На данный момент, голландец, пожалуй,. Своей игрой он уже оправдывает космическую стоимость его трансфера.В игре Ван Дейка (на данный момент) просто нет слабых мест, и сегодняшний матч только подтвердил это. Великолепная игра на опережение, игра в верховой борьбе, первый пас, продуктивные подключения на стандартах – во всех этих аспектах защитник демонстрирует запредельный уровень. Даже как-то странно вспоминать, что всего год назад Кейн в аналогичной игре на «Уэмбли» уже к концу первого тайма уничтожил Ловрена и отправил его на скамейку запасных.«Тоттенхэм» имеет определенные проблемы со скамейкой, поэтому травма двух игроков старта не прошла для команды бесследно. Перспективы «шпор» в сезоне оценить достаточно трудно, т.к. «Тоттенхэм» все-таки не ставит цели выиграть чемпионат. В этом плане, поражения в двух последних турах не должны масштабно повлиять на положение команды в борьбе за попадание в четверку по итогам сезона.Парадоксально для команды Юргена Клоппа, но «Ливерпуль», похоже, нашел баланс в игре. 5 побед в 5 матчах на старте сезона, уверенные действия в обороне и наличие футболистов мирового класса в каждой зоне – эти преимущества отлично сочетаются с тактической выучкой, самоотдачей и потрясающими физическими кондициями. Есть большой соблазн уже сейчас записывать «Ливерпуль» в фавориты сезона, ведь симбиоз вышеописанных качеств в игре топ-клуба всегда приводит команду к титулам («Реал» и «Ювентус» не дадут соврать). Но, к счастью или сожалению для того же «Реала», в Испании есть «Барселона», а в Англии есть «Манчестер Сити» (и «Челси» Маурицио Сарри). Поэтому проверок на прочность у команды Клоппа еще будет очень много.