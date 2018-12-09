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Сорокин – казанский Серхио Рамос! Как «Рубин» победил «Зенит» на выезде?
Егор Сорокин догоняет Федора Смолова и Луиса Адриано в гонке бомбардиров, Байрамян выдает один из лучших матчей в карьере, а «Зенит» снова проигрывает. Rusfootball.info подробно разбирает центральный матч 17-го тура РПЛ.
Перед заключительным матчем 2018-го года в рамках текущего сезона РПЛ санкт-петербургский «Зенит» так или иначе сохранял за собой первое место в таблице, опережая потерявший очки ранее «Краснодар». Таким образом, у сине-бело-голубых была отличная возможность оторваться от ближайшего преследователя. Еще более благоприятной ситуацию делала кадровая ситуация в стане соперников. С учетом и без того короткой скамейки потеря Федора Кудряшова, Вячеслава Подберезкина (травмы), Сердара Азмуна (дисквалификация) и Дмитрия Полоза (условия аренды) – для казанского «Рубина» это настоящая катастрофа.
С другой стороны, у хозяев тоже ситуация вышла неоднозначная. Перед матчем стало известно, что из-за повреждения все-таки не сможет сыграть Артем Дзюба. К удивлению многих в стартовом составе питерцев не оказалось Антона Заболотного – вместо этого Сергей Семак предпочел выпустить в качестве единственного форварда легкого Себастьяна Дриусси. В помощь ему глубже расположился Олег Шатов. Заглядывая вперед – затея оказалась не самой удачной.
Артем Дзюба перед матчем предположил, что «Рубин» сегодня выставит приличный автобус у своих ворот. Что ж, автобус действительно оказался «приличным» – очень дерзким и настырным. Казанцы сходу загнули серьезную планку интенсивности, высоко встречая соперников у чужих ворот.
Во многом с таким планом на игру Курбан Бердыев принял решение выпускать в старте молодого Сагитова, а не опытного и пока что находящегося в неоптимальной форме Бухарова. Сагитов с первых минут вместе с Байрамяном и Могилевцем активно вступал в высокий прессинг и перекрывал кислород Ивановичу при выходе в атаку. Кроме того, именно предприимчивость Сагитова привела к быстрому голу:
После этого казанцы конвертировали заработанный штрафной в результативный угловой. Снова сработал гений Виталия Кафанова: выставив целый блок игроков на ближнюю штангу, игроки «Рубина» ввели в ступор оборону «Зенита» и сильно помешали при игре на выходе Андрею Луневу. Снова после классной подачи партнера в матче с топом отличился Егор Сорокин:
«Зенит» подавляющее число активностей проводил через левый фланг. Очевидно, что задумка была в том, чтобы оставлять техничного Мака один в один против неопытного защитника гостей Абдуллина. Тем не менее, раз за разом такие попытки заканчивались неудачно. Мало того, что сам Абдуллин смотрелся очень уверенно для дебютанта, так еще и партнеры много помогали. В этом компоненте особенно понравился Павел Могилевец. Его роль в сегодняшнем матче очень напомнила игру Романа Зобнина в чемпионском для «Спартака» сезоне. Могилевец расположился на позиции правого полузащитника, постоянно помогая по всей правой половине поля. Он успевал и высоко прессинговать оппонентов, и помогать при игре на подборе ближе к центральной зоне, и опускаться в помощь молодому партнеру:
«Зенит» пытался насыщать эту зону – крайне часто в помощь Маку сюда поднимался Эрнани, периодически – Дриусси и Шатов. Тем не менее, раз за разом попытки питерцев вскрыть правый фланг обороны «Рубина» ничем не заканчивались. Первый свой угловой хозяева смогли заработать только к 33 минуте – это был единственный более-менее острый подход в первом тайме в их исполнении. Паредес сумел точной и быстрой диагональю отправить мяч в штрафную "Рубина", пока соперник перестраивался.
На перерыв хозяева ушли, проигрывая в счете и не создав ни одного опасного момента у ворот соперников.
После перерыва «Рубин» снова принялся высоко прессинговать. Уже на 47 минуте сначала Абдуллин вступил в отбор, атаковав Эрнани на фланге. Затем Могилевец не дал Паредесу свободы действий, вынудив его просто протыкать мяч вперед. Завершил удачную прессинг-атаку Камболов, перехватив мяч и первым же касанием отправив его открытому Сагитову:
Сагитов спокойно развернул атаку, легким финтом прокинул мяч мимо Луиша Нету, посадив того на желтую карточку, и заработал второй голевой стандарт в этом матче:
Сам же гол выдался достаточно курьезным – Калинин выиграл подбор после неудачного стандарта, а Сорокин поймал на ошибке Лунева, вынырнув под отскок из-за спины Анюкова:
Таким образом, «Рубин» снова забил быстрый гол, укрепив свое преимущество. А Сорокин окончательно утвердил себя в роли «казанского Серхио Рамоса», забив уже четвертый (!) гол в текущем сезоне.
Антон Заболотный тут же вышел на поле спасать матч, заменив Роберта Мака. Налево окончательно переместился номинальный опорник Эрнани, а «Зенит» принялся всеми силами давить. Давление быстро переросло в результат: после серии острых подач и опасных угловых, Иванович далеко вбросил аут, а мяч через серию рикошетов долетел до открывавшегося на левом фланге Эрнани. Уставший Абдуллин сыграл очень неаккуратно и сфолил. Паредес реализовал 11-метровый уверенно.
Хозяева продолжили давить, а «Рубин» садился все глубже и глубже, хотя Байрамян и Сагитов периодически опасно выбегали в контрвыпады. Тем не менее на 76 минуте гости снова могли увеличить преимущество – после очередного опасного стандарта Андрей Лунев зафиксировал мяч, но по инерции стал заваливаться за линию ворот и был вынужден выкинуть мяч вперед. Ситуацию подкараулил неугомонный Сорокин и забил свой третий гол в матче. Однако, судья отменил забитый мяч по причине офсайда, вызвав бурю негодований у игроков «Рубина».
Решение действительно странное. Сорокин правда находился в офсайде в момент удара, но он никак не мешал никому из участников эпизода. Если бы мяч к нему отскочил после того как Лунев его отбил или отскочил от каркаса ворот – гол можно было бы не засчитывать. Но вратарь «Зенита» четко зафиксировал мяч двумя руками и только потом выбросил его, чтобы не залететь с ним в ворота:
По логике принятого решения, курьезный гол Бенземы в финале Лиги Чемпионов, стоивший «Ливерпулю» титула и Кариусу карьеры, тоже было нужно отменять. В том эпизоде Кариус зафиксировал мяч и выкинул точно в ногу сопернику, который находился в офсайде.
А «Зенит» продолжил давить. В последние 10 минут матча «Рубин» окончательно сел в своей штрафной, просто отбиваясь. Питерцы же устроили настоящий навал, но так и не смогли забить второй мяч. А вышедший спасать игру Антон Заболотный только смог совершить шикарный сейв и помочь своему бывшему одноклубнику Егору Бабурину.
Понятно, что центральный защитник, забивший три два гола на выезде, априори станет MVP матча. Но, если сравнивать Сорокина с Рамосом, то сегодняшний Байрамян – это «казанский Марко Асенсио».
Хорен выдал потрясающий матч. Он регулярно участвовал в прессинге, постоянно открывался под партнеров, обыгрывал соперников и создавал остроту. Были и эпизоды с опасными выстрелами рядом с девяткой, с красивым пропуском мяча на третьего. Согласно данным Whoscored, Байрамян стал лучшим игроком матча по количеству успешных обводок (2, как и у Роберта Мака). Еще 5 попыток завершились фолом соперников – это тоже лучший показатель среди обеих команд.
Хорен много лет был не на ведущих ролях в составе «Ростова». Даже при Бердыеве полузащитник постоянно использовался как первый игрок ротации, регулярно подменяя выбывших на разных позициях. Байрамян выходил и в середине поля, и фланговым фуллбэком. В этом сезоне, с учетом дефицита опытных кадров в казанском «Рубине» Хорен впервые за долгое время стал регулярным игроком стартового состава. А сегодня и вовсе проявил себя как самый настоящий лидер.
В своем заключительном матче сложного 2018-го года «Рубин» наконец-то одержал победу, да еще какую. До этого казанцы не могли победить в 6 играх подряд в рамках РПЛ. Еще более важно, что сегодня «Рубин» находился в катастрофической кадровой ситуации и при этом выдал пока что лучший свой матч в сезоне по качеству футбола (особенно в первом тайме). Курбан Бердыев, не получив в свое распоряжение ни Нобоа, ни Попова, и потеряв по разным причинам еще ряд игроков и без того не впечатляющей обоймы, снова сумел с достоинством выйти из ситуации.
«Зенит» же похоже снова поймал осеннее-зимнюю хандру. Сегодня команда выполнила 38 кроссов за матч, хотя именно за безыдейное изобилие навесов так критиковали Роберто Манчини. За текущий сезон команда выполнила 367 кроссов – это самый высокий показатель среди всех команд РПЛ.
Уже который год, уничтожая всех подряд в августе, сине-бело-голубые сильно теряют форму к декабрю. Да, в отличие от прошлых двух сезонов, когда сначала «Спартак», а затем «Локомотив» не спали, набирали очки и отрывались к зимнему перерыву, в этом сезоне у «Зенита» нет такой сильной конкуренции. Поэтому впервые за долгое время на зимнюю паузу питерский клуб отправляется лидером турнирной таблицы. Хотя отрыв от идущего вторым «Краснодара» - всего 1 очко.
Весна обещает быть как никогда интересной.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
* Фото на обложке: championat.com
Перед заключительным матчем 2018-го года в рамках текущего сезона РПЛ санкт-петербургский «Зенит» так или иначе сохранял за собой первое место в таблице, опережая потерявший очки ранее «Краснодар». Таким образом, у сине-бело-голубых была отличная возможность оторваться от ближайшего преследователя. Еще более благоприятной ситуацию делала кадровая ситуация в стане соперников. С учетом и без того короткой скамейки потеря Федора Кудряшова, Вячеслава Подберезкина (травмы), Сердара Азмуна (дисквалификация) и Дмитрия Полоза (условия аренды) – для казанского «Рубина» это настоящая катастрофа.
С другой стороны, у хозяев тоже ситуация вышла неоднозначная. Перед матчем стало известно, что из-за повреждения все-таки не сможет сыграть Артем Дзюба. К удивлению многих в стартовом составе питерцев не оказалось Антона Заболотного – вместо этого Сергей Семак предпочел выпустить в качестве единственного форварда легкого Себастьяна Дриусси. В помощь ему глубже расположился Олег Шатов. Заглядывая вперед – затея оказалась не самой удачной.
Автобус оказался очень дерзким
Артем Дзюба перед матчем предположил, что «Рубин» сегодня выставит приличный автобус у своих ворот. Что ж, автобус действительно оказался «приличным» – очень дерзким и настырным. Казанцы сходу загнули серьезную планку интенсивности, высоко встречая соперников у чужих ворот.
Во многом с таким планом на игру Курбан Бердыев принял решение выпускать в старте молодого Сагитова, а не опытного и пока что находящегося в неоптимальной форме Бухарова. Сагитов с первых минут вместе с Байрамяном и Могилевцем активно вступал в высокий прессинг и перекрывал кислород Ивановичу при выходе в атаку. Кроме того, именно предприимчивость Сагитова привела к быстрому голу:
После этого казанцы конвертировали заработанный штрафной в результативный угловой. Снова сработал гений Виталия Кафанова: выставив целый блок игроков на ближнюю штангу, игроки «Рубина» ввели в ступор оборону «Зенита» и сильно помешали при игре на выходе Андрею Луневу. Снова после классной подачи партнера в матче с топом отличился Егор Сорокин:
«Зенит»: ставка на фланг Роберта Мака
«Зенит» подавляющее число активностей проводил через левый фланг. Очевидно, что задумка была в том, чтобы оставлять техничного Мака один в один против неопытного защитника гостей Абдуллина. Тем не менее, раз за разом такие попытки заканчивались неудачно. Мало того, что сам Абдуллин смотрелся очень уверенно для дебютанта, так еще и партнеры много помогали. В этом компоненте особенно понравился Павел Могилевец. Его роль в сегодняшнем матче очень напомнила игру Романа Зобнина в чемпионском для «Спартака» сезоне. Могилевец расположился на позиции правого полузащитника, постоянно помогая по всей правой половине поля. Он успевал и высоко прессинговать оппонентов, и помогать при игре на подборе ближе к центральной зоне, и опускаться в помощь молодому партнеру:
«Зенит» пытался насыщать эту зону – крайне часто в помощь Маку сюда поднимался Эрнани, периодически – Дриусси и Шатов. Тем не менее, раз за разом попытки питерцев вскрыть правый фланг обороны «Рубина» ничем не заканчивались. Первый свой угловой хозяева смогли заработать только к 33 минуте – это был единственный более-менее острый подход в первом тайме в их исполнении. Паредес сумел точной и быстрой диагональю отправить мяч в штрафную "Рубина", пока соперник перестраивался.
На перерыв хозяева ушли, проигрывая в счете и не создав ни одного опасного момента у ворот соперников.
Сагитов и Сорокин снова напомнили о себе
После перерыва «Рубин» снова принялся высоко прессинговать. Уже на 47 минуте сначала Абдуллин вступил в отбор, атаковав Эрнани на фланге. Затем Могилевец не дал Паредесу свободы действий, вынудив его просто протыкать мяч вперед. Завершил удачную прессинг-атаку Камболов, перехватив мяч и первым же касанием отправив его открытому Сагитову:
Сагитов спокойно развернул атаку, легким финтом прокинул мяч мимо Луиша Нету, посадив того на желтую карточку, и заработал второй голевой стандарт в этом матче:
Сам же гол выдался достаточно курьезным – Калинин выиграл подбор после неудачного стандарта, а Сорокин поймал на ошибке Лунева, вынырнув под отскок из-за спины Анюкова:
Таким образом, «Рубин» снова забил быстрый гол, укрепив свое преимущество. А Сорокин окончательно утвердил себя в роли «казанского Серхио Рамоса», забив уже четвертый (!) гол в текущем сезоне.
Заболотный вышел спасать матч и спас ворота «Рубина». А судья лишил Сорокина хет-трика
Антон Заболотный тут же вышел на поле спасать матч, заменив Роберта Мака. Налево окончательно переместился номинальный опорник Эрнани, а «Зенит» принялся всеми силами давить. Давление быстро переросло в результат: после серии острых подач и опасных угловых, Иванович далеко вбросил аут, а мяч через серию рикошетов долетел до открывавшегося на левом фланге Эрнани. Уставший Абдуллин сыграл очень неаккуратно и сфолил. Паредес реализовал 11-метровый уверенно.
Хозяева продолжили давить, а «Рубин» садился все глубже и глубже, хотя Байрамян и Сагитов периодически опасно выбегали в контрвыпады. Тем не менее на 76 минуте гости снова могли увеличить преимущество – после очередного опасного стандарта Андрей Лунев зафиксировал мяч, но по инерции стал заваливаться за линию ворот и был вынужден выкинуть мяч вперед. Ситуацию подкараулил неугомонный Сорокин и забил свой третий гол в матче. Однако, судья отменил забитый мяч по причине офсайда, вызвав бурю негодований у игроков «Рубина».
Решение действительно странное. Сорокин правда находился в офсайде в момент удара, но он никак не мешал никому из участников эпизода. Если бы мяч к нему отскочил после того как Лунев его отбил или отскочил от каркаса ворот – гол можно было бы не засчитывать. Но вратарь «Зенита» четко зафиксировал мяч двумя руками и только потом выбросил его, чтобы не залететь с ним в ворота:
По логике принятого решения, курьезный гол Бенземы в финале Лиги Чемпионов, стоивший «Ливерпулю» титула и Кариусу карьеры, тоже было нужно отменять. В том эпизоде Кариус зафиксировал мяч и выкинул точно в ногу сопернику, который находился в офсайде.
А «Зенит» продолжил давить. В последние 10 минут матча «Рубин» окончательно сел в своей штрафной, просто отбиваясь. Питерцы же устроили настоящий навал, но так и не смогли забить второй мяч. А вышедший спасать игру Антон Заболотный только смог совершить шикарный сейв и помочь своему бывшему одноклубнику Егору Бабурину.
Несколько слов о Байрамяне
Понятно, что центральный защитник, забивший три два гола на выезде, априори станет MVP матча. Но, если сравнивать Сорокина с Рамосом, то сегодняшний Байрамян – это «казанский Марко Асенсио».
Хорен выдал потрясающий матч. Он регулярно участвовал в прессинге, постоянно открывался под партнеров, обыгрывал соперников и создавал остроту. Были и эпизоды с опасными выстрелами рядом с девяткой, с красивым пропуском мяча на третьего. Согласно данным Whoscored, Байрамян стал лучшим игроком матча по количеству успешных обводок (2, как и у Роберта Мака). Еще 5 попыток завершились фолом соперников – это тоже лучший показатель среди обеих команд.
Хорен много лет был не на ведущих ролях в составе «Ростова». Даже при Бердыеве полузащитник постоянно использовался как первый игрок ротации, регулярно подменяя выбывших на разных позициях. Байрамян выходил и в середине поля, и фланговым фуллбэком. В этом сезоне, с учетом дефицита опытных кадров в казанском «Рубине» Хорен впервые за долгое время стал регулярным игроком стартового состава. А сегодня и вовсе проявил себя как самый настоящий лидер.
Выводы
В своем заключительном матче сложного 2018-го года «Рубин» наконец-то одержал победу, да еще какую. До этого казанцы не могли победить в 6 играх подряд в рамках РПЛ. Еще более важно, что сегодня «Рубин» находился в катастрофической кадровой ситуации и при этом выдал пока что лучший свой матч в сезоне по качеству футбола (особенно в первом тайме). Курбан Бердыев, не получив в свое распоряжение ни Нобоа, ни Попова, и потеряв по разным причинам еще ряд игроков и без того не впечатляющей обоймы, снова сумел с достоинством выйти из ситуации.
«Зенит» же похоже снова поймал осеннее-зимнюю хандру. Сегодня команда выполнила 38 кроссов за матч, хотя именно за безыдейное изобилие навесов так критиковали Роберто Манчини. За текущий сезон команда выполнила 367 кроссов – это самый высокий показатель среди всех команд РПЛ.
Уже который год, уничтожая всех подряд в августе, сине-бело-голубые сильно теряют форму к декабрю. Да, в отличие от прошлых двух сезонов, когда сначала «Спартак», а затем «Локомотив» не спали, набирали очки и отрывались к зимнему перерыву, в этом сезоне у «Зенита» нет такой сильной конкуренции. Поэтому впервые за долгое время на зимнюю паузу питерский клуб отправляется лидером турнирной таблицы. Хотя отрыв от идущего вторым «Краснодара» - всего 1 очко.
Весна обещает быть как никогда интересной.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
* Фото на обложке: championat.com
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