Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
15:15
ФакелНе начат
Динамо
17:30
АхматНе начат
Родина
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
14:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
16:00
ТекстильщикНе начат

Талалаев и Тедеев предупредили об опасности переходов в "Спартак" и ЦСКА

Российские тренеры Андрей Талалаев и Заур Тедеев объяснили, почему молодые футболисты рискуют замедлить свое развитие при преждевременном переходе в ведущие клубы РПЛ.
Фото: РИА Новости / Александр Подгорчук
Тедеев привел в пример полузащитника "Акрона" Дмитрия Пестрякова, которым интересовался ЦСКА. По мнению специалиста, высокая конкуренция могла помешать прогрессу игрока, поэтому ему стоит провести в тольяттинской команде еще один-два сезона.

"Я даже с Артёмом Дзюбой специально общался на этот счёт: "Самое главное, чтобы парень не потерял голову". Ему объективно ещё рано идти в большие клубы с такой колоссальной конкуренцией — она не поможет ему прогрессировать", — заявил Тедеев.

Талалаев поддержал коллегу, вспомнив переход Владислава Сауся из "Балтики" в "Спартак". Тренер считает, что защитник мог бы приблизиться к уровню сборной России, если бы задержался в калининградском клубе.

"Есть конкуренция правильная, которая двигает вперёд, а есть та, которая стопорит развитие", — подчеркнул Талалаев.

По словам специалиста, сейчас Саусь получает недостаточно игрового времени в "Спартаке", что затрудняет его дальнейший прогресс.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится