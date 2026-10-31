Талалаев и Тедеев предупредили об опасности переходов в "Спартак" и ЦСКА

"Я даже с Артёмом Дзюбой специально общался на этот счёт: "Самое главное, чтобы парень не потерял голову". Ему объективно ещё рано идти в большие клубы с такой колоссальной конкуренцией — она не поможет ему прогрессировать", — заявил Тедеев.
Талалаев поддержал коллегу, вспомнив переход Владислава Сауся из "Балтики" в "Спартак". Тренер считает, что защитник мог бы приблизиться к уровню сборной России, если бы задержался в калининградском клубе.
"Есть конкуренция правильная, которая двигает вперёд, а есть та, которая стопорит развитие", — подчеркнул Талалаев.
По словам специалиста, сейчас Саусь получает недостаточно игрового времени в "Спартаке", что затрудняет его дальнейший прогресс.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"