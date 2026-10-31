Талалаев и Тедеев предупредили об опасности переходов в "Спартак" и ЦСКА

Российские тренеры Андрей Талалаев и Заур Тедеев объяснили, почему молодые футболисты рискуют замедлить свое развитие при преждевременном переходе в ведущие клубы РПЛ.

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"Я даже с Артёмом Дзюбой специально общался на этот счёт: "Самое главное, чтобы парень не потерял голову". Ему объективно ещё рано идти в большие клубы с такой колоссальной конкуренцией — она не поможет ему прогрессировать", — заявил Тедеев.