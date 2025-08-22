"Игорь Юрьевич Резвухин работал советником министра спорта Пермского края (2011-2014), занимал должность генерального директора ФК "Амкар" (2014-2018). Поздравляем Игоря Юрьевича с назначением и желаем успехов в работе на благо ФК "Торпедо" Москва", - сообщает пресс-служба клуба.
После пяти туров "Торпедо" занимает 13 место в Первой Лиге, набрав четыре очка. В последней игре они одержали первую победу в сезоне - с минимальным счётом обыграли екатеринбургский "Урал" (1:0). Гол в составе "автозаводцев" забил Кирилл Данилин на 50-й минуте.
Ранее с поста главного тренера "Торпедо" был уволен Олег Кононов. Он руководил командой с января 2024 года. Сейчас временно исполняет обязанности наставника команды Павел Кирильчик. В прошлом сезоне Первой лиги чёрно-белые заняли второе место и вышли в РПЛ, но были исключены из-за попытки организации договорных матчей и подкупа судей.
В "Торпедо" объявили о назначении нового генерального директора
Новым генеральным директором "Торпедо" стал Игорь Резвухин.
Фото: ФК "Торпедо" Москва