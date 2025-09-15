"Игрок "Родины" показал жест — наши завелись. Была потасовка, но ничего жесткого вроде не было. Потом три их игрока пришли в раздевалку, извинились и пожелали нам удачи. Они сказали, что не имели никого лично, ни болельщиков, ни игроков: "Мы извиняемся, что спровоцировали такую историю", - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
Сегодня, 15 сентября, московская "Родина" одержала победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0 в матче 10 тура Первой Лиги. После финального свистка футболисты и персонал обеих команд устроили массовую потасовку на футбольном поле. После этого главный арбитр показал три желтые и две красные карточки.
После 10 сыгранных туров воронежцы занимают 3 место в турнирной таблице Первой Лиги с 22 набранными очками. Московская "Родина" располагается на 7 строчке с 16 баллами в своем активе.
Стала известна причина массовой драки после матча "Родина" - "Факел"
Главный тренер "Факела" Игорь Шалимов рассказал, почему произошла массовая драка после матча 10 тура Первой Лиги с "Родиной" (0:2).
Фото: ФК "Факел"