Президент "Урала" оценил текущие результаты команды

"К результатам "Урала" можно относиться по-разному. У нас были удачные и неудачные игры, в которых несправедливо теряли очки, но ребята старались. Сейчас пять побед кряду и идём на первом месте. Я доволен тем, как команда играет и что занимаем первое место", - цитирует Иванова Metaratings.
После 18 сыгранных туров екатеринбургский "Урал" располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 39 набранными очками в своем активе. В 19 туре чемпионата команда Мирослава Ромащенко сыграет на выезде с нефтекамским "Нефтехимиком".
По итогам прошлого сезона екатеринбуржцы попали в зону "стыковых матчей", однако уступили в двухматчевом противостоянии грозненскому "Ахмату" (2:3) и не смогли пройти в Российскую Премьер-Лигу.
Президент "Урала" Григорий Иванов оценил текущие результаты команды.
