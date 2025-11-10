Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Факел
19:30
Спартак КостромаНе начат

Президент "Урала" оценил текущие результаты команды

Президент "Урала" Григорий Иванов оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Урал"
"К результатам "Урала" можно относиться по-разному. У нас были удачные и неудачные игры, в которых несправедливо теряли очки, но ребята старались. Сейчас пять побед кряду и идём на первом месте. Я доволен тем, как команда играет и что занимаем первое место", - цитирует Иванова Metaratings.

После 18 сыгранных туров екатеринбургский "Урал" располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 39 набранными очками в своем активе. В 19 туре чемпионата команда Мирослава Ромащенко сыграет на выезде с нефтекамским "Нефтехимиком".

По итогам прошлого сезона екатеринбуржцы попали в зону "стыковых матчей", однако уступили в двухматчевом противостоянии грозненскому "Ахмату" (2:3) и не смогли пройти в Российскую Премьер-Лигу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится