Матчи Скрыть

Парфенов - об увольнении из "Торпедо": ничего не предвещало

Российский тренер Дмитрий Парфёнов рассказал о своём увольнении из московского "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо" Москва
"Просто сказали: "Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб". Вот и всё. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь. Ничего не предвещало! Собрали ребят с тренерским штабом до тренировки в раздевалке. Поблагодарил, попрощались", - сказал Парфёнов в интервью "СЭ".

Дмитрий Парфёнов работал главным тренером московском "Торпедо" менее месяца. его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября "автозаводцы" объявили о его увольнении. Ранее 51-летний специалист возглавлял "Тосно", "Урал", тульский "Арсенал", "Родину" и "Актобе".

После 17 сыгранных туров чёрно-белые занимают 17 место в Первой Лиге, имея в своём активе 15 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится