"Просто сказали: "Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб". Вот и всё. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь. Ничего не предвещало! Собрали ребят с тренерским штабом до тренировки в раздевалке. Поблагодарил, попрощались", - сказал Парфёнов в интервью "СЭ".
Дмитрий Парфёнов работал главным тренером московском "Торпедо" менее месяца. его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября "автозаводцы" объявили о его увольнении. Ранее 51-летний специалист возглавлял "Тосно", "Урал", тульский "Арсенал", "Родину" и "Актобе".
После 17 сыгранных туров чёрно-белые занимают 17 место в Первой Лиге, имея в своём активе 15 очков.
Парфенов - об увольнении из "Торпедо": ничего не предвещало
Российский тренер Дмитрий Парфёнов рассказал о своём увольнении из московского "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо" Москва