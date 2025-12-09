Наставник "Родины" Диас сравнил уровень Первой лиги и Сегунды

Диас возглавил "Родину" в сентябре этого года. До этого он занимал различные должности в системе клуба "Севилья".
"Если честно, я не вижу разницы между своей командой и клубами Сегунды. Возможно, болельщику это было бы заметно. Но игроки "Родины" не отличаются по уровню от ребят из второго испанского дивизиона. У нас сейчас один из сильнейших составов в Первой лиге, много классных футболистов", — передает слова Диаса "Чемпионат".
Под руководством Хуана Диаса "Родина" на данный момент провела 15 официальных матчей, в которых одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. По итогам 21 тура "Родина" с 36 очками располагается на 3-м месте турнирной таблицы Первой лиги.
Главный тренер московской "Родины" Хуан Диас высказался о Первой лиге России и испанской Сегунде.
Фото: ФК "Родина"