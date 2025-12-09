Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Наставник "Родины" Диас сравнил уровень Первой лиги и Сегунды

Главный тренер московской "Родины" Хуан Диас высказался о Первой лиге России и испанской Сегунде.
Фото: ФК "Родина"
Диас возглавил "Родину" в сентябре этого года. До этого он занимал различные должности в системе клуба "Севилья".

"Если честно, я не вижу разницы между своей командой и клубами Сегунды. Возможно, болельщику это было бы заметно. Но игроки "Родины" не отличаются по уровню от ребят из второго испанского дивизиона. У нас сейчас один из сильнейших составов в Первой лиге, много классных футболистов", — передает слова Диаса "Чемпионат".

Под руководством Хуана Диаса "Родина" на данный момент провела 15 официальных матчей, в которых одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. По итогам 21 тура "Родина" с 36 очками располагается на 3-м месте турнирной таблицы Первой лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится