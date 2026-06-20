Вторую часть сезона 2025/2026 Тихий провёл в ульяновской "Волге" (10 матчей, 0 результативных действий), а начинал прошлый сезон футболист в турецком "Серикспоре" 7 игр, 0 голов, 0 ассистов).
Дмитрий имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге за "Химки" и "Пари НН". Срок действия контракта футболиста с "Уралом" пока не разглашается.
В прошлом сезоне екатеринбуржцы заняли третье место в Первой лиге, а в стыковых матчах за выход в РПЛ уступили махачкалинскому "Динамо" (0:1 — дома; 0:2 — в гостях).
Дмитрий Тихий перешёл в "Урал"
Пресс-служба екатеринбургского "Урала" сообщила о переходе в команду центрального защитника Дмитрия Тихого.
Фото: ФК "Урал"