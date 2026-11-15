Губерниев рассказал, чего не хватает сборной России

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Ждем их с нетерпением. А Головину — здоровья, — сказал Губерниев.Напомним, что национальная команда России одержала победу в выездном товарищеском матче над сборной Узбекистана со счетом 3:2, по ходу встречи подопечные Валерия Карпина уступали со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Николай Комличенко (дубль) и Алексей Миранчук.Во вторник, 17 ноября, россияне примут в Краснодаре Венесуэлу в рамках товарищеского матча. На данный момент Россия занимает 35-е место в рейтинге сборных ФИФА, южноамериканская команда в этом списке располагается на 49-й строчке.