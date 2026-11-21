"Сочи" вырвал ничью с "Велесом", отыгравшись с 0:2

"Велес" упустил победу над "Сочи" в гостях в 18-м туре Первой лиги (2:2).

Фото: ФК "Сочи"

Нападающий Карим Гираев на 43-й минуте открыл счет и вывел гостей вперед. На 61-й минуте полузащитник Иван Никин удвоил преимущество, однако уже через пять минут хозяева поля отыграли один мяч благодаря голу защитника Неманьи Стоича. На 89-й минуте Стоич оформил дубль и вырвал для сочинцев ничью.



Первая лига



18 тур



Голы: Стоич, 66, 89 - Гираев, 43, Никин, 61.



"Сочи": Митров, Солдатенков, Стоич, Калинин, Заика (Ежов, 62), Кожемякин (Мециев, 46), Осипов, Макарчук (Кузьмин, 77), Игнатов (Пасевич, 85), Магаль, Фёдоров (Мелёшин, 46).



"Велес": Купцов, Безчаснюк, Захаржевский, Колосков, Скворцов (Котов, 70), Шубин, Завезён (Меликов, 30), Кучугура, Галкин (Бамматгереев, 59), Корольков (Никин, 58), Гираев (Тарасенко, 71).

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Велес