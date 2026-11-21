На 64-й минуте хозяева поля вышли вперед после точного удара защитника Эдуарда Валиахметова. Гости ушли от поражения на 80-й минуте благодаря голу форварда Ислама Машукова.
Первая лига
18 тур
Голы: Валиахметов, 64 - Машуков, 80.
"Шинник": Янович, Валиахметов, Чистяков, Карпов, Котин, Голубев (Янов, 83), Черный, Шмаков (Ланин, 46), Самойлов (Мартовой, 68), Гонгапшев (Антонов, 61), Миронов (Азявин, 46).
"Нефтехимик": Исмагилов, Мусалов, Печенкин, Кахидзе (Сухорученко, 81), Платонов, Васильев (Алейников, 68), Сухомлинов (Хомуха, 89), Шарифуллин, Тешкин (Котик, 81), Мукба (Пяткин, 68), Машуков.
Предупреждения: Миронов, 32, Черный, 38, Шарифуллин, 41, Валиахметов, 60, Азявин, 72, Котин, 79.
"Шинник" не удержал победу над "Нефтехимиком"
"Нефтехимик" вырвал ничью в матче 18-го тура Первой лиги с "Шинником" (1:1).
Фото: ФК "Шинник"