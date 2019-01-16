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Marca: "Реал" хочет досрочно вернуть голкипера Андрея Лунина из аренды

Вратарь Андрей Лунин может вернуться в "Реал".

Мадридцы намерены досрочно вернуть 19-летнего украинца из аренды в "Леганес", сообщает Marca. По данным источника, "Реал" решил пойти на этот шаг из-за ожидаемого ухода в "Лидс" третьего голкипера команды Кико Касильи.

"Реал" приобрел Лунина летом 2018 года у луганской "Зари" за сумму близкую к 8,5 млн евро.
Теги: Реал Леганес Лунин Ла Лига
Сегодня, 14:27
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