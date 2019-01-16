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Ван дер Варт: ситуация Иско в "Реале" — безумие, он лучший футболист в мире

Бывший футболист мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями о положении в команде полузащитника Иско, а также выразил мнение, что испанец является лучшим игроком в мире.

"Для меня это безумие, он лучший игрок в мире. Но у него вечно возникают проблемы с тренерами. Даже Зидан никогда не доверял ему на сто процентов. Когда я иду смотреть матч "Реала", сперва проверяю, есть ли Иско в составе. Если нет, я ухожу домой", — приводит слова ван дер Варта Marca.

Чемпионат
Теги: Иско Реал Ла Лига
Сегодня, 18:02
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(1)
#2  Футбол наше все   (Сегодня, 19:33)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен, Иско вселенский игрок
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#1  nami-sv   (Сегодня, 18:07)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нужно было в своё время в Барсу переходить.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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