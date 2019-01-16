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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ван дер Варт: ситуация Иско в "Реале" — безумие, он лучший футболист в мире
Бывший футболист мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями о положении в команде полузащитника Иско, а также выразил мнение, что испанец является лучшим игроком в мире.
"Для меня это безумие, он лучший игрок в мире. Но у него вечно возникают проблемы с тренерами. Даже Зидан никогда не доверял ему на сто процентов. Когда я иду смотреть матч "Реала", сперва проверяю, есть ли Иско в составе. Если нет, я ухожу домой", — приводит слова ван дер Варта Marca.
Чемпионат
"Для меня это безумие, он лучший игрок в мире. Но у него вечно возникают проблемы с тренерами. Даже Зидан никогда не доверял ему на сто процентов. Когда я иду смотреть матч "Реала", сперва проверяю, есть ли Иско в составе. Если нет, я ухожу домой", — приводит слова ван дер Варта Marca.
Чемпионат
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