Ван дер Варт: ситуация Иско в "Реале" — безумие, он лучший футболист в мире

Бывший футболист мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями о положении в команде полузащитника Иско, а также выразил мнение, что испанец является лучшим игроком в мире."Для меня это безумие, он лучший игрок в мире. Но у него вечно возникают проблемы с тренерами. Даже Зидан никогда не доверял ему на сто процентов. Когда я иду смотреть матч "Реала", сперва проверяю, есть ли Иско в составе. Если нет, я ухожу домой", — приводит слова ван дер Варта Marca.