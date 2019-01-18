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"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
В матче 1/8 кубка Испании в составе "сине-гранатовых" оказался защитник Хуан Мовилье, перебравший до этого жёлтых карточек. Только вот каталонцам, в отличия от Мадрида, за это ничего не будет.
В декабре 2015, когда Черышев безуспешно пытался закрепиться в составе "Реала" или хотя бы добиться права регулярно выходить на замену, "галактикос" играл дежурный матч на дежурной стадии национального кубка - первая встреча с ""Кадисом" в 1/16. "Сливочные" уверенно победили, а на поле в кои-то веки вышел Денис Черышев. Обычно только в играх подобного уровня он и получал возможность показать себя.
Но в тот вечер Денис принес своей команде только убытки, хотя виноват был вообще не он, а начальство команды. Россиянина просто нельзя было выпускать на поле: из-за полученных в прошлом сезоне жёлтых карточек. Он был дисквалифицирован.
В итоге дисквалификация распространилась - на весь "Реал". Королевский клуб был отчислен из турнира.
"Барселона" сделала нечто похожее, но по сути иное. В гостевой игре против "Леванте" на стадии 1/8 в составе "сине-гранатовых" находился защитник Хуан Мовилье. На момент проведения встречи он отбывал дисквалификацию за 5 полученных жёлтых в играх за "Барселону Б". Сразу после матча об этом не говорили ни официальные лица, ни журналисты, а вот перед ответной встречей на "Камп Ноу" заговорил президент "Леванте":
- Это непростая ситуация. Мы являемся людьми из спорта и любим добиваться побед непосредственно на футбольном поле. Однако собираемся подать жалобу в федерацию, несмотря на то, как сложится ответный матч.
И это, несмотря на то, что срок подачи юридической жалобы (составляет этот срок 48 часов) уже истёк.
На слова президента можно было бы не обращать внимания - в конце концов и у нас есть экстравагантные руководители клубов, в адекватности которых легко усомниться, - но в федерации Испании подтвердили нарушение регламента, как сообщала Marca.
Всё это выглядит очень странно, поскольку ничего подобного произойти не может.
Во-первых, клуб и якобы руководство отреагировали очень поздно. С момента того самого первого матча минуло уже больше недели.
Во-вторых, Черышев не мог играть за "Реал", поскольку схлопотал дисквалификацию в прошлом сезоне и в другой команде, но (!) в этом же турнире. Мовилье зарабатывал предупреждения в играх Сегунды, так и наказание ему отбывать там.
В-третьих, в прошлом году Испанская федерация изменила некоторые позиции в регламенте. С тех пор дисквалификации за перебор жёлтых карточек распространяются только на тот турнир, в котором они были получены, и не переносятся ни на другие соревнования, ни на следующий сезон.
Так что Каталония может спать спокойно, несмотря на обилие странных слухов, среди которых есть инфомарция о подтверждении нарушения федерацией.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: CURTO DE LA TORRE/Getty Images // J.M. Arolas
В декабре 2015, когда Черышев безуспешно пытался закрепиться в составе "Реала" или хотя бы добиться права регулярно выходить на замену, "галактикос" играл дежурный матч на дежурной стадии национального кубка - первая встреча с ""Кадисом" в 1/16. "Сливочные" уверенно победили, а на поле в кои-то веки вышел Денис Черышев. Обычно только в играх подобного уровня он и получал возможность показать себя.
Но в тот вечер Денис принес своей команде только убытки, хотя виноват был вообще не он, а начальство команды. Россиянина просто нельзя было выпускать на поле: из-за полученных в прошлом сезоне жёлтых карточек. Он был дисквалифицирован.
В итоге дисквалификация распространилась - на весь "Реал". Королевский клуб был отчислен из турнира.
"Барселона" сделала нечто похожее, но по сути иное. В гостевой игре против "Леванте" на стадии 1/8 в составе "сине-гранатовых" находился защитник Хуан Мовилье. На момент проведения встречи он отбывал дисквалификацию за 5 полученных жёлтых в играх за "Барселону Б". Сразу после матча об этом не говорили ни официальные лица, ни журналисты, а вот перед ответной встречей на "Камп Ноу" заговорил президент "Леванте":
- Это непростая ситуация. Мы являемся людьми из спорта и любим добиваться побед непосредственно на футбольном поле. Однако собираемся подать жалобу в федерацию, несмотря на то, как сложится ответный матч.
И это, несмотря на то, что срок подачи юридической жалобы (составляет этот срок 48 часов) уже истёк.
На слова президента можно было бы не обращать внимания - в конце концов и у нас есть экстравагантные руководители клубов, в адекватности которых легко усомниться, - но в федерации Испании подтвердили нарушение регламента, как сообщала Marca.
Всё это выглядит очень странно, поскольку ничего подобного произойти не может.
Во-первых, клуб и якобы руководство отреагировали очень поздно. С момента того самого первого матча минуло уже больше недели.
Во-вторых, Черышев не мог играть за "Реал", поскольку схлопотал дисквалификацию в прошлом сезоне и в другой команде, но (!) в этом же турнире. Мовилье зарабатывал предупреждения в играх Сегунды, так и наказание ему отбывать там.
В-третьих, в прошлом году Испанская федерация изменила некоторые позиции в регламенте. С тех пор дисквалификации за перебор жёлтых карточек распространяются только на тот турнир, в котором они были получены, и не переносятся ни на другие соревнования, ни на следующий сезон.
Так что Каталония может спать спокойно, несмотря на обилие странных слухов, среди которых есть инфомарция о подтверждении нарушения федерацией.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: CURTO DE LA TORRE/Getty Images // J.M. Arolas
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