Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал удаление нападающего Диего Косты в матче 31-го тура испанской Ла Лиги против "Барселоны" (0:2)."В 11 матчах у нас было семь удалений. Что-то мы делаем не так. Я спросил арбитра, и он сказал мне кое-что, что, по словам Косты, он не говорил. Другие игроки говорят разные вещи, их не удаляют, но это не оправдывает Диего.Я не разговаривал с игроком. Я спросил арбитра, что ему сказал Коста, было ли это настолько серьезно, чтобы удалять его, потому что часто многие футболисты "Барселоны" делают то же самое, и другие арбитры не удаляют их в подобных ситуациях.Если арбитр считает, что было оскорбление, то удаление понятно. Но не всегда принимается одинаковое решение", - цитирует Симеоне Marca.