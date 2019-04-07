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Вильярреал
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Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 30 44
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис 30 40
11 Эйбар 31 39
12 Леганес 30 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 30 23
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Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал удаление нападающего Диего Косты в матче 31-го тура испанской Ла Лиги против "Барселоны" (0:2).

"В 11 матчах у нас было семь удалений. Что-то мы делаем не так. Я спросил арбитра, и он сказал мне кое-что, что, по словам Косты, он не говорил. Другие игроки говорят разные вещи, их не удаляют, но это не оправдывает Диего.

Я не разговаривал с игроком. Я спросил арбитра, что ему сказал Коста, было ли это настолько серьезно, чтобы удалять его, потому что часто многие футболисты "Барселоны" делают то же самое, и другие арбитры не удаляют их в подобных ситуациях.

Если арбитр считает, что было оскорбление, то удаление понятно. Но не всегда принимается одинаковое решение", - цитирует Симеоне Marca.

Sport24.ru
Теги: Симеоне Коста Атлетико Барселона Ла Лига
Сегодня, 12:09
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