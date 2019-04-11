Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24
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Диего Косту дисквалифицируют на 8 матчей за оскорбление судьи
Радиостанция Cadena Cope сообщает, что форварда "Атлетико" Диего Косту дисквалифицируют на 8 матчей за оскорбление судьи в игре чемпионата Испании.
Официально об этом объявят в ближайшее время.
Таким образом, Коста пропустит остаток сезона, поскольку до конца чемпионата Испании осталось 7 туров.
Официально об этом объявят в ближайшее время.
Таким образом, Коста пропустит остаток сезона, поскольку до конца чемпионата Испании осталось 7 туров.
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