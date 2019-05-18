Юрист Гризманна сегодня прибудет в Барселону

Юрист нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в субботу на несколько дней прибудет в Барселону, сообщает RTL.Согласно данным источника, юрист француза посетит столицу Каталонии для переговоров с "Барселоной". На встрече стороны обсудят личном контракте Гризманна, который по окончании сезона, напомним, покинет "Атлетико".