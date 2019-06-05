Наставник "Атлетико" тайно женился на аргентинской модели

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне женился.По информации Daily Mail, аргентинский специалист узаконил отношения со своей многолетней подругой Карлой Перейрой. Пара тайно расписалась несколько дней назад. Церемония была скромная и тихая, на которую были приглашены лишь самые близкие. После молодожены отправились отдыхать на Карибские острова.Симеоне и Перейра вместе уже несколько лет. У них двое дочерей — Валентина и Франческа.