"Атлетико" предложил контракт Алексису Санчесу

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заинтересовал мадридский "Атлетико".Как сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, "матрасники" уже предложили чилийцу трехлетний контракт,Стоит отметить, что соглашение 30-летнего с "манкунианцами" рассчитано до июня 2022 года.