"Атлетико" предложил контракт Алексису Санчесу
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заинтересовал мадридский "Атлетико".
Как сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, "матрасники" уже предложили чилийцу трехлетний контракт,
Стоит отметить, что соглашение 30-летнего с "манкунианцами" рассчитано до июня 2022 года.
"Газета.ру"
Как сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, "матрасники" уже предложили чилийцу трехлетний контракт,
Стоит отметить, что соглашение 30-летнего с "манкунианцами" рассчитано до июня 2022 года.
"Газета.ру"