СМИ: Месси звонил Гризманну с предложением перехода в "Барселону"

Французский нападающий Антуан Гризманн все еще не определился с местом продолжения карьеры.

По информации Daily Star, форвард отказал "Манчестер Юнайтед" и намерен перейти в "Барселону".

Как сообщалось, этому решению поспособствовал капитан каталонской команды Лионель Месси, который звонил нападающему и уговаривал его перейти в стан "Барселоны".

Также появилась информация, что Гризманн подпишет контракт с каталонцами 1 июня. Бывшим клубом француза был мадридский "Атлетико".

"Газета.ру"
Теги: Месси Гризманн Барселона Ла Лига
Сегодня, 18:07
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