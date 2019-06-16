СМИ: Месси звонил Гризманну с предложением перехода в "Барселону"

Французский нападающий Антуан Гризманн все еще не определился с местом продолжения карьеры.По информации Daily Star, форвард отказал "Манчестер Юнайтед" и намерен перейти в "Барселону".Как сообщалось, этому решению поспособствовал капитан каталонской команды Лионель Месси, который звонил нападающему и уговаривал его перейти в стан "Барселоны".Также появилась информация, что Гризманн подпишет контракт с каталонцами 1 июня. Бывшим клубом француза был мадридский "Атлетико".