Винисиус: Мбаппе вскоре перейдёт в "Реал"

Полузащитник Королевского клуба Винисиус Жуниор заявил, что нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе перейдёт в стан "сливочных":- Думаю, что Мбаппе вскоре придёт. Нет никаких сомнений, что вместе мы выиграем много трофеев. Мы действительно не знаем друг друга, но мы общаемся в "Инстаграме". Мы отправляем друг другу сообщения. Я восхищаюсь им, он уже выиграл много трофеев, и, если он действительно переберётся сюда, это будет очень хорошо, — Винисиуса цитирует AS.В минувшем сезоне Мбаппе забил 33 гола и отдал 9 результативных передач в 29 матчах.