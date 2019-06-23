Винисиус: Мбаппе вскоре перейдёт в "Реал"

Полузащитник Королевского клуба Винисиус Жуниор заявил, что нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе перейдёт в стан "сливочных":

- Думаю, что Мбаппе вскоре придёт. Нет никаких сомнений, что вместе мы выиграем много трофеев. Мы действительно не знаем друг друга, но мы общаемся в "Инстаграме". Мы отправляем друг другу сообщения. Я восхищаюсь им, он уже выиграл много трофеев, и, если он действительно переберётся сюда, это будет очень хорошо, — Винисиуса цитирует AS.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 33 гола и отдал 9 результативных передач в 29 матчах.
Теги: Винисиус Мбаппе ПСЖ Реал
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