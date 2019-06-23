Источник: Квинси Промес перешел в "Аякс"

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес стал игроком "Аякса", утверждает De Telegraaf.Сообщается, что экс-футболист "Спартака" заключил соглашение с клубом из Нидерландов до лета 2024 года.Промес с 2014 по 2018 год выступал за "Спартак". Прошлым летом 27-летний игрок перешел в "Севилью".