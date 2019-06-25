Арендованный "Севильей" форвард Малек устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Нападающий "Севильи" Хоао Малек стал виновником ДТП в мексиканском городе Сапопан. Как сообщает Mundo Deportivo, 20-летний футболист превысил скорость, потерял управление над своим автомобилем и врезался в другую машину, оба пассажира которой в итоге погибли.

Малек предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Погибшие в результате ДТП молодые люди были молодоженами. Они обручились в субботу, а в воскресенье должны были сыграть свадьбу.

Мэр Сапопана Пабло Лемос осудил инцидент с участием Малека и призвал наказать виновника трагедии по всей суровости.

[media=https://twitter.com/Pedro52338147/status/114326220]

Sport24.ru
Теги: Малек Севилья
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