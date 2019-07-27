Это’О: Азар должен выиграть "Золотой мяч", он близок к уровню Месси

Бывший нападающий мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и махачкалинского "Анжи" Самуэль Это’О, ныне выступающий за "Катар СК", считает, что вингер "сливочных" Эден Азар по уровню игры близок к форварду сине-гранатовых Лионелю Месси."Азар должен выиграть "Золотой мяч". Он близок к уровню Месси. Надеюсь, когда Эден будет играть с "Барселоной", он будет готов не на сто процентов.Возвращение Неймара в "Барселону"? Если он вернётся домой, это будет хорошо для проекта и будущего", — приводит слова Это’О Marca.Напомним, Эден перешёл в "Реал" этим летом из лондонского "Челси" за € 100 млн. В минувшем сезоне бельгийский вингер на клубном уровне забил 21 мяч и отдал 17 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.