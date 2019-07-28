Трансфер Хамеса Родригеса в "Атлетико" становится все менее вероятным

Полузащитник испанского "Реала" Хамес Родригес скорее всего не перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает Marca.По информации издания, сам игрок не против переезда к наставнику "матрасников" Диего Симеоне, однако ситуацию осложнил очная встреча между командами в рамках Международного кубка чемпионов, где "сливочные" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 3:7.После матча руководство «галактикос» передумало отпускать колумбийца в "Атлетико", так как это усилит и без того очень серьезного конкурента в борьбе за Ла Лигу.Тем не менее 28-летний игрок не входит в планы наставника "Реала" Зинедина Зидана на следующий сезон, а ,значит, вероятно, продолжит карьеру в другом клубе. Наиболее вероятным вариантом становится итальянский "Наполи", который интересовался Хамесом в нынешнее межсезонье.