Фанаты "Реала" накинулись на болельщика "Барселоны" с футболкой Месси

Во время матча Международного кубка чемпионов между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" произошел неприятный инцидент.На трибуну, где расположились фанаты "сливочных", пришел болельщик каталонской "Барселоны" — принципиального соперника "королевского клуба". Молодой человек поднимался по ступеням трибуны, размахивая футболкой капитана и форварда сине-гранатовых Лионеля Месси.Фанаты "Реала" не заставили себя долго ждать и начали кидать бутылки с водой в сторону провокатора. Некоторые хотели ударить его, однако их смогли удержать товарищи.Ситуация закончилась тем, что фанат "сливочных" вырвал футболку Месси из рук болельщика "Барсы" и убежал с ней в другой конец сектора.