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Жоау Феликс признался, что хочет быть похожим на Роналду

Новичок "Атлетико", нападающий Жоау Феликс признался, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который является многократным обладателем награды "Золотой мяч", служит примером для 19-летнего португальца, сообщает ESPN.

"Криштиану выиграл пять "Золотых мячей", и это мечта каждого футболиста. Конечно, я хотел бы быть как Роналду.

Я видел нападающих, которые выступали за "Атлетико", и они были отличными форвардами. Хочу стать еще одним, и именно поэтому решил перейти в этот клуб", - цитирует Феликса ESPN.

"СЭ"

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Теги: Феликс Атлетико Ла Лига Роналду
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