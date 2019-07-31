Новичок "Атлетико", нападающий Жоау Феликс признался, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который является многократным обладателем награды "Золотой мяч", служит примером для 19-летнего португальца, сообщает ESPN.
"Криштиану выиграл пять "Золотых мячей", и это мечта каждого футболиста. Конечно, я хотел бы быть как Роналду.
Я видел нападающих, которые выступали за "Атлетико", и они были отличными форвардами. Хочу стать еще одним, и именно поэтому решил перейти в этот клуб", - цитирует Феликса ESPN.
"СЭ"
Жоау Феликс признался, что хочет быть похожим на Роналду
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