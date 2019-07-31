Бензема дал оценку поражениям "Реала" в межсезонье

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал поражения "сливочных", произошедшие в период подготовки к сезону-2019/2020, передает Marca."Позвольте мне вам напомнить, что это называется предсезонка. Главная ее цель — набрать форму перед стартом официальных соревнований. Мы много работаем физически и в плане тактики. Нормально, что нас критиковали после поражения в дерби, где мы пропустили семь раз, но это уже в прошлом, нужно продолжать работать", — заявил спортсмен."Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка. У меня есть хорошее предчувствие перед новым сезоном. Я чувствую себя хорошо, хотя мне нужно еще больше тренировок", — заключил футболист.