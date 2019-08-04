"Барселона" объявила о трансфере защитника "Бетиса" Фирпо

"Барселона" на официальном сайте объявила о переходе в команду защитника "Бетиса" Джуниора Фирпо. Сумма трансфера составила 18 млн евро, еще 12 млн евро "Бетис" сможет получить в будущем в качестве бонусов.22-летний Фирпо уже прошел медосмотр в "Барсе" и заключит с каталонцами пятилетний контракт. В трудовом соглашении футболиста будут прописаны отступные в размере 200 млн евро.Испанец стал третьим приобретением "Барселоны" этим летом, ранее команду пополнили Френки Де Йонг, Нету и Антуан Гризманн.