Лионель Месси: "Барселона" всегда сражается за все и этот год не будет исключением

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу" перед началом матча с "Арсеналом" за Кубок Жоана Гампера."Трудно говорить что-то после прошлого сезона. Но я ни о чем не жалею. Я повторю то же самое, что сказал тогда. Я уверен в этой команде, в этих игроках, в этом тренерском штабе, и я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все", — заявил Месси, который год назад пообещал сделать все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов."Прошлый сезон стал для для всех немного горьким, но нельзя забывать о победе в Ла Лиге, восьмой за 11 лет. Для любого клуба это великолепно и для нашего тоже. Это большое достижение и, возможно, сегодня мы не придаем ему того значения, которого оно заслуживает, но через несколько лет мы поймем, как тяжело это было сделать.Этот клуб всегда сражается за все, и этот год не будет исключением. У нас есть новые мечты и большое желание", - цитирует Месси COPE.