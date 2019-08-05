Лионель Месси получил травму ноги и не полетит с командой в США

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму ноги, сообщает официальный сайт каталонского клуба.У Месси диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени. Точные сроки его восстановления будут определены позднее, но уже известно, что Лео из-за травмы не полетит с командой в тур по США, где "Барселона" сыграет два матча против "Наполи" (7 и 10 августа). Первый поединок состоится на Хард Рок Стэдиуме в Майами, второй — на стадионе в Мичигане.