Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму ноги, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
У Месси диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени. Точные сроки его восстановления будут определены позднее, но уже известно, что Лео из-за травмы не полетит с командой в тур по США, где "Барселона" сыграет два матча против "Наполи" (7 и 10 августа). Первый поединок состоится на Хард Рок Стэдиуме в Майами, второй — на стадионе в Мичигане.
Sport24.ru
Лионель Месси получил травму ноги и не полетит с командой в США
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