Диего Симеоне: мне нравятся футболисты-бунтари

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о своем подходе при оценке игроков. Он также отметил, что мадридский клуб перестал быть командой локального масштаба."Мне нравятся игроки-бунтари. С ними сложнее всего, но мне нравится вызов, который ставит передо мной необходимость изменить их психологию. На поле игроки чаще всего ведут себя так же, как в жизни. Эгоистичный игрок остается эгоистом за пределами поля, а щедрый и бескорыстный игрок — щедрым и бескорыстным по жизни.Благодаря хорошему руководству, новому стадиону и отличным тренировочным условиям мы сможем покупать игроков вроде Тома Лемара или Жоау Фелиша. Мы хотим развивать игроков с возраста 21-22 лет, чтобы спустя несколько лет они выходили на уровень Гризманна или Облака. Но мы уже не местечковый клуб соседей", — цитирует Симеоне La Naci?n.