» » Гари Линекер: игра Роналду вызывает восхищение, но Месси приносит мне радость

Гари Линекер: игра Роналду вызывает восхищение, но Месси приносит мне радость

Бывший игрок сборной Англии, ныне комментатор и эксперт на британском телевидении Гари Линекер назвал разницу между капитаном "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Люблю их обоих, но стоит написать в твиттере про "шикарный гол чудесного Криштиану", как налетят фанаты Лео. А если написать что-нибудь восторженное про Месси, то прибегут фанаты Роналду.

Я люблю и восхищаюсь ими обоими, но они очень разные. Роналду — атлет, он сосредоточен и выжимает максимум из своих выступлений. Никто из тех, кого я видел, не играет головой лучше него и не забивает голы лучше него.

Месси тоже не уступает никому ни в забивании голов, он лучший распасовщик и дриблер. Игра Роналду вызывает у меня восхищение, но игра Месси приносит мне радость, в этом вся разница", — цитирует Линекера Sport Bible.

Sport24

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Линекер Роналду Месси
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 38 87
2 Атлетико  38 76
3 Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия 38 61
5 Севилья 38 59
6 Хетафе 38 59
7 Эспаньол 38 53
8 Атлетик Б 38 53
9 Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис 38 50
11 Алавес 38 50
12 Эйбар 38 47
13 Леганес 38 45
14 Вильярреал 38 44
15 Леванте 38 44
16 Сельта 38 41
17 Вальядолид 38 41
18 Жирона 38 37
19 Уэска 38 33
20 Райо Вальекано 38 32
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 38 90
2 Наполи 38 79
3 Аталанта 38 69
4 Интер 38 69
5 Милан 38 68
6 Рома 38 66
7 Торино 38 63
8 Лацио 38 59
9 Сампдория 38 53
10 Болонья 38 44
11 Сассуоло 38 43
12 Удинезе 38 43
13 СПАЛ 38 42
14 Парма 38 41
15 Кальяри 38 41
16 Фиорентина 38 41
17 Дженоа 38 38
18 Эмполи 38 38
19 Фрозиноне 38 25
20 Кьево 38 17(-3)
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Директор РПЛ - о выбежавшем болельщике: пока не могу назвать его имя
"Вердер" арендовал Топрака у "Боруссии"
"Барселона" планирует приобрести Неймара только через обмен
Эден Азар: в "Реале" я на седьмом небе от счастья
Задержаны двое мужчин, которые напали на Месута Озила
Диего Симеоне: у Фелиша есть талант, но лучшее его качество - желание учиться
Месси может пропустить старт сезона из-за травмы
Ари из-за травмы не сыграет с "Порту" в ответном матче квалификации ЛЧ 4
Гари Линекер: игра Роналду вызывает восхищение, но Месси приносит мне радость
Фрэнк Лэмпард: сомнения и трудности только мотивируют меня закатать рукава и работать 1
Борис Ротенберг: была мысль пригласить в "Сочи" Мхитаряна 14
"Ювентус" намерен расстаться с шестью футболистами
"Челси" может приобрести защитника Чилвелла
Гиггз посоветовал "Манчестер Юнайтед" способ сделать Погба лучше 1
Игорь Лещук: "Зенит" не противопоставил "Динамо" ничего особенного 13
Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы в игре с "Динамо" 3
Алексей Сутормин: делить лидерство в "Зените" не сложнее, играть с такими футболистами - одно удовольствие 1
Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас 1
Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени 1
Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо" 2
"Нижний Новгород" может уволить всё руководство клуба
Сами Хедира может вернуться в "Штутгарт"
Евгений Башкиров: тяжело ли было играть против "Краснодара"? Интересно.
Матвей Сафонов: у меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой
Президент "Оренбурга" подвел итоги матча с "Тамбовом": спасать матч на последних минутах - ненормально
Маркус Берг: пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает голы
Дмитрий Хохлов: "Динамо" начнет выстраивать команду, когда будет завершено комплектование 6
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша 4
Юнес Намли: показалось, что в матче с "Рубином" судья судил против "Краснодара" 6
Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"
Все новости