Бывший игрок сборной Англии, ныне комментатор и эксперт на британском телевидении Гари Линекер назвал разницу между капитаном "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Люблю их обоих, но стоит написать в твиттере про "шикарный гол чудесного Криштиану", как налетят фанаты Лео. А если написать что-нибудь восторженное про Месси, то прибегут фанаты Роналду.
Я люблю и восхищаюсь ими обоими, но они очень разные. Роналду — атлет, он сосредоточен и выжимает максимум из своих выступлений. Никто из тех, кого я видел, не играет головой лучше него и не забивает голы лучше него.
Месси тоже не уступает никому ни в забивании голов, он лучший распасовщик и дриблер. Игра Роналду вызывает у меня восхищение, но игра Месси приносит мне радость, в этом вся разница", — цитирует Линекера Sport Bible.
Sport24
Гари Линекер: игра Роналду вызывает восхищение, но Месси приносит мне радость
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