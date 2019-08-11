Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал свой первый гол в составе каталонского клуба.
Гризманн отличился в предсезонном товарищеском матче против "Наполи".
"Я очень рад, что забил свой первый гол в футболке "Барселоны". Надеюсь, это лишь первый мяч из многих.
Я очень хотел помочь своей команде по-максимуму. Я все еще привыкаю к требованиям тренера", — цитирует Гризманна Sport.es.
Sport24.ru
Антуан Гризманн: очень рад, что забил первый гол за "Барселону"
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