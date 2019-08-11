Антуан Гризманн: очень рад, что забил первый гол за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал свой первый гол в составе каталонского клуба.Гризманн отличился в предсезонном товарищеском матче против "Наполи"."Я очень рад, что забил свой первый гол в футболке "Барселоны". Надеюсь, это лишь первый мяч из многих.Я очень хотел помочь своей команде по-максимуму. Я все еще привыкаю к требованиям тренера", — цитирует Гризманна Sport.es.