"Барса" предложила "ПСЖ" новую сделку по Неймару с Коутиньо и €60 млн

Руководство каталонской "Барселоны" предложило французскому "Пари Сен-Жермен" новый вариант сделки по бразильскому нападающему Неймару, сообщает Le Parisien.Сине-гранатовые готовы расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо и €60-€80 млн ради приобретения 27-летнего игрока.Это предложение действует уже несколько недель, однако парижане не спешат соглашаться на такую сделку. Французский клуб считает, что такая сумма недостаточна, а ценность хавбека каталонцев — завышена.