Испанский журналист: неудача с трансфером Погба ставит Зидана на грань ухода из "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может покинуть команду, утверждает журналист испанского издания El Pais Диего Торрес. Он отметил, что это связано с неудачей по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба."Неподписание Погба ставит Зидана на грань ухода из "Реала". Зидан лично пообещал Погба, что заберет его в Мадрид, и теперь он из-за этого выглядит не в лучшем свете. Недостаток доверия между Зиданом и Флорентино Пересом после этого только увеличился. Для Зидана Погба и его проект — это почти одно и то же. Ничего из того, что ему обещали, не произошло. Зидан вернулся в качестве щита, чтобы защитить Флорентино Переса, но он уже выполнил свою социальную и политическую миссию", - цитирует Торреса The Independent.Ранее сообщалось, что "МЮ" категорически против трансфера Погба и не отпустит его даже за 200 миллионов евро.