Капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустит матч 1-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетиком", сообщает Sport.es.
Месси продолжает восстанавливаться после травмы, полученной 5 августа. У аргентинца было диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени.
Месси пропустил сегодняшнюю тренировку сине-гранатовых и не поедет с командой в Бильбао, где завтра пройдет матч открытия Ла Лиги сезона-2019/20.
Ожидается, что 32-летний футболист сможет возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе.
Sport24.ru
Лионель Месси пропустил тренировку "Барселоны" и не сыграет с "Атлетиком"
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