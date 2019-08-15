Лионель Месси пропустил тренировку "Барселоны" и не сыграет с "Атлетиком"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустит матч 1-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетиком", сообщает Sport.es.Месси продолжает восстанавливаться после травмы, полученной 5 августа. У аргентинца было диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени.Месси пропустил сегодняшнюю тренировку сине-гранатовых и не поедет с командой в Бильбао, где завтра пройдет матч открытия Ла Лиги сезона-2019/20.Ожидается, что 32-летний футболист сможет возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе.