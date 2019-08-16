Зинедин Зидан: Хамес Родригес в хорошей форме, я рад, что он в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от нового сезона, а также рассказал о находящемся в форме Хамесе Родригесе."Хамес находится в хорошей форме. Я рад, что он является частью команды. Что касается травмы Карвахаля, это вещи, на которые мы как-то повлиять не можем. Это трудно принять, но нужно найти решение.Я доволен своими игроками. Как и они, я сосредоточен на первой игре сезона. Погба? Он игрок "Манчестер Юнайтед", как и Неймар не является игроком "Реала". Меня волнуют только те, кто в команде.Бэйл мог уйти, но он здесь. Я рассчитываю на него. Надеюсь, те, кто в команде, усложнят мне жизнь с точки зрения выбора состава. Мы настроены оптимистично и будем играть на победу", — цитирует Зидана Marca.