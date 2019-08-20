Азар восстанавливается от травмы с опережением графика

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может вернуться в строй после травмы раньше ожидаемых сроков, сообщает Marca.По словам издания, медицинский штаб "сливочных" не исключает, что бельгийский футболист сможет выйти на поле уже в матче с "Вильярреалом" в 3-м туре испанской Примеры, который состоится 1 сентября. Врачи "Королевского клуба" остались под впечатлением от скорости восстановления 28-летнего форварда.Ранее сообщалось, что из-за мышечного повреждения бедра, полученного на тренировке, Азар пропустит три-четыре недели.