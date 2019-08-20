Вдова Рейеса сообщила о мошенниках, наживающихся на смерти её мужа

Ноэлия Лопес, жена погибшего полузащитника "Эстремадуры" Хосе Антонио Рейеса, сообщила, что в социальных сетях действуют злоумышленники, которые используя её имя, занимаются мошенничеством, осуществляя совершая сбор денег.
"Я не знаю, кому может принадлежать аккаунт в инстаграме, который выдают за мой. Никто не знает, в какой ситуации мы живём. Мы очень сильно переживаем по поводу нашей утраты, но никогда не просили ни у кого денег. Благодаря богу и моим родителям, у нас есть средства для существования. Я благодарю тех, кто сообщил мне о произошедшем. Я прошу максимального распространения данной информации, чтобы остановить это", — написала Ноэлия в своём инстаграме.
Напомним, что Рейес погиб в результате автомобильной катастрофы.
"Чемпионат.сом"
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