Лука Йович - о возможном уходе из "Реала": СМИ всегда заставляют меня смеяться

Нападающий "Реала" Лука Йович прокомментировал информацию, что может покинуть клуб до закрытия этого трансферного окна."Зидан верит в меня, и его мнение не изменилось за то время, что мы работаем вместе.Я учусь у него изо дня в день, что мне очень приятно, потому что он, как игрок и тренер, находится на самой вершине мирового футбола.СМИ всегда заставляют меня смеяться. У них всегда будут подобные истории о том, как я покидаю «Реал». Я привык к любым комментариям с начала моей взрослой карьеры и смирился с тем фактом, что такие они могут быть всегда. Время покажет, что есть правда.Я готов отдать клубу максимум. Я даже не ожидаю, что буду сразу играть во всех матчах. Но благодаря работе и усилиям я достигну своей цели. Я доволен тем, как меня приняли в клубе. Хотел бы забить в самом начале, но я не спешу. Знаю, что мое время придет.Требуется время, чтобы приспособиться к команде, игрокам, игровому стилю. Я предпочитаю постоянно вносить свой вклад в команду и расти вместе с ней, чем блеснуть в нескольких играх. Каждый из нас индивидуален и адаптируется по-разному", — цитируют Йовича "Вечерње новости".